Zehntausende Menschen steckten tagelang im Matsch fest – nun können sie das "Burning Man"-Festival im US-Bundesstaat Nevada verlassen. Bei der Abreise bildete sich ein riesiger Stau – auf bis zu zehn Spuren.

Zehntausende tagelang im Schlamm festsitzende Besucher des Festivals Burning Man im US-Bundesstaat Nevada dürfen nach Hause fahren. "Das Fahrverbot ist aufgehoben", erklärten die Veranstalter auf der Website des Festivals. Am Montagnachmittag Ortszeit wurden die Straßen freigegeben. Die Veranstalter riefen die Besucher jedoch auf, ihre Abreise möglichst auf Dienstag zu verschieben, um zu heftige Staus zu verhindern. Montagmittag harrten noch 64.000 Menschen auf dem Gelände aus. Nach sintflutartigen Regenfällen am Freitagabend und Samstag hatte sich das Festivalgelände in ein riesiges Matschfeld verwandelt. Zehntausende Menschen saßen auf dem Veranstaltungsgelände in Black Rock City fest. Die Polizei hatte den Zugang zu dem Gelände, das mehr als zehn Kilometer von den nächsten Wohnhäusern entfernt liegt, daraufhin gesperrt.

Statt den heißen Wüstenboden unter den Füßen zu spüren, müssen Besucher des Festivals durch Schlamm waten. Sie wurden außerdem dazu aufgefordert, Lebensmittel und Sprit zu sparen.

Burning Man Festival: Regenfälle sorgen für Chaos

Sämtliche Veranstaltungen wurden abgesagt, nachdem die Vorrichtungen für Tanzpartys, Kunstinstallationen und andere Programmpunkte durch die Wassermassen zerstört wurden. Viele Festivalbesucher ließen sich jedoch trotz Regen und Schlamm nicht die Laune verderben. David Packard aus South Portland im Bundesstaat Maine erzählte, er und andere Besucher hätten sich in ihre Wohnwagen zurückgezogen. "Ich konnte unendlich viel kostbare Zeit mit meinem Bruder verbringen", sagte er. Sie seien sich in dieser Woche näher gekommen. "Es gab einen kurzen doppelten Regenbogen, der uns mit viel Energie versorgt hat", fügte Packard hinzu. "Meine Füße sind trocken und mir ist warm. Also geht's mir gut." Festivalbesucher David Date beklagte sich am Montag über andere Teilnehmer, die ihre Zelte und ihren Müll auf dem Gelände zurückließen - ein Verstoß gegen das Grundprinzip des Festivals, keine Spuren zu hinterlassen.

Markenzeichen: Verbrennen von Holzstatue

Das Burning-Man-Festival findet jährlich statt und hatte dieses Jahr am 27. August begonnen. Markenzeichen und Namensgeber der Veranstaltung ist das Verbrennen einer etwa zwölf Meter großen Holzstatue. Dieses Ereignis wurde auf Montagabend verschoben und sollte nun um 21.00 Uhr Ortszeit (06.00 Uhr MESZ) stattfinden. Das Festival sieht sich selbst als unbestimmbare Veranstaltung zwischen einer Feier von Gegenkultur und spirituellem Rückzugsort. Nach seinen kleinen und improvisierten Anfängen ist "Burning Man" über die Jahre zu einer durchorganisierten Massenveranstaltung geworden. Die Tickets kosten mehrere hundert Dollar. Das jährliche Budget beträgt fast 45 Millionen Dollar (rund 42 Millionen Euro). Im vergangenen Jahr nahmen 75.000 Menschen teil. Die starken Regenfälle führten im Bundesstaat Nevada auch andernorts zu Überschwemmungen, unter anderem in der Stadt Las Vegas.