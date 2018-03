Er galt als Brückenbauer zwischen den Konfessionen mit linksliberalem Kurs. Kardinal Karl Lehmann ist tot. Nach Angaben des Bistums Mainz verstarb Lehmann am Sonntagmorgen in seinem Haus in der Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz im Alter von 81 Jahren. Bereits im Jahr zuvor hatte Lehmann einen Schlaganfall erlitten. Man verliere einen angesehenen Theologen und Seelsorger, erklärte Lehmanns Nachfolger, Bischof Peter Kohlgraf. Kirchgänger in Mainz zeigten sich am Sonntag betroffen. "Ich habe den Kardinal verehrt, schon seit Jahren, wie er sich begeben hat gegen evangelische oder katholische Kameraden und dass er eine Kraft war, die alle zusammengehalten hat." "Das ist für mich ein trauriger Tag, aber auch ein fröhlicher, denn er ist ja jetzt beim Herrn." "Er war ein außergewöhnlicher Kardinal und Bischof, er hat sich immer bemüht, die Nähe zum Volk, zur Gemeinde, zu den Christen zu halten. Das fand ich schon sehr bemerkenswert an ihm." An Lehmann erinnerte am Sonntag in München auch Kardinal Reinhard Marx, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. "Was mich bei Kardinal Lehmann immer wieder fasziniert hat, er war ein Mann des Dialogs. Er wollte, dass die Kirche mitten in der Gesellschaft, mitten unter den Menschen, im Gespräch ist, das Evangelium verkündet und Jesus Christus - aber in einer verständlichen Weise. So dass Menschen ahnen, hier ist eine Botschaft, die mir hilft, die mich tröstet, die mir Mut macht, und ich verstehe auch meinen Dienst, in seiner Nachfolge als Vorsitzender, in diesem Sinne." In Mainz wirkte Lehmann als Bischof ab 1983, damals war er mit 47 Jahren der jüngste Bischof Deutschlands. Vier Jahre später wurde er Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. 2008 legt er das Amt nieder.