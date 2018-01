Bei einem Brand eines Reisebusses in Kasachstan sind am Donnerstag 52 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte das Innenministerium des Landes mit. Wie es am Vormittag zu dem Feuer auf freier Strecke, mitten in der kasaschichen Steppe kommen konnte, war zunächst unklar. Bei den Opfern handele es sich um usbekische Staatsbürger. Sie waren vermutlich auf dem Weg nach Russland, um dort zu arbeiten. Nur fünf Personen gelang es, sich aus dem brennenden Bus zu retten. Sie werden im Krankenhaus behandelt. Usbekistan will zusätzlich eigene Ärzte schicken. Die Regierung Kasachstans kündigte an, hohe Offizielle würden den Fall nun untersuchen.