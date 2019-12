Nach dem Flugzeugabsturz in Kasachstan laufen die Ermittlungen zur Unglücksursache. Die Regierung hält sowohl einen Pilotenfehler als auch einen technischen Defekt für möglich. Die Maschine vom Typ Fokker 100 habe noch während des Starts in Almaty an Höhe verloren, gaben die Behörden bekannt. Das Flugzeug habe eine Betonmauer durchbrochen, bevor es in ein zweistöckiges Gebäude geflogen sei. An Bord der Maschine von Bek Air seien 93 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder gewesen. Zum Zeitpunkt des Unglücks soll es starken Nebel gegeben haben. Bei dem Unglück kamen nach jüngsten Angaben mindestens zwölf Menschen ums Leben. Darunter soll auch der Pilot der Maschine gewesen sein. Zuvor war von 15 Toten ausgegangen worden. Allerdings kamen Dutzende Personen in teils kritischem Zustand in Krankenhäuser, so dass sich die Zahl der Todesopfer noch erhöhen könnte. Der stellvertretende Regierungschef des Landes sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus und versprach staatliche Unterstützung. Für alle Maschinen von Bek Air und vom Typ Fokker 100 wurde bis auf weiteres ein Flugverbot verhängt.