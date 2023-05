Sie sind zerzaust, haben Schrammen und Wunden – und sie sind gleichzeitig wunderschön: Der renommierte Fotograf Nikita Teryoshin erzählt in seinen Arbeiten vom Leben der Straßenkatzen in aller Welt. In St. Petersburg hat er die Tiere schon fotografiert, dann in Atlantic City und in Istanbul. Sein neuer Band "Backyard Diaries, Volume 2" handelt von den verwilderten Katzen auf den Straßen Bangkoks.

Eher zufällig gelangte der 1986 im russischen Leningrad (heute St. Petersburg) geborene und in Dortmund aufgewachsene Fotograf an sein Spezialthema: Während eines Auftrags in seiner Geburtsstadt vor einiger Zeit, bei dem es um ganz andere Themen gegangen sei, stieß er auf eine Bande von Straßenkatzen, die auf einem Auto dösten. "Und als die Katzen aufwachten, schauten sie mich so witzig an", erzählt Teryoshin im "Leica Camera Blog".

Die Tierfotografie fasziniert Teryoshin, wie er erzählt: Denn es gebe eine spezielle Verbindung zwischen Menschen und den von ihnen erschaffenen Orten und den Tieren, die dort leben. "Ich finde, dass Katzen interessante Charaktere sind. Ich habe sie weiter verfolgt, auch wenn ich oft überhaupt nicht wusste, wo ich am Ende lande – weder an welchem Ort noch mit dem Projekt", erinnert sich der Künstler an die Anfänge seines Katzen-Projektes.

Starkes Blitzlicht: Fotos von Katzen mit den Methoden der Werbe-Fotografie

Seine Bilder nimmt er so auf, wie man es eigentlich von der Fashion- und Werbefotografie kennt: Er habe die Katzen stark angeblitzt und hole sie so aus ihrer meist trüben Alltäglichkeit heraus. So erscheinen die Tiere eher wie Menschen oder Objekte, die man aus der Mode- oder Werbefotografie kenne. "Sie wirken knalliger, radikaler, weniger kitschig."

Teryoshin, der unter anderem schon einen World Press Photo Award erhalten hat, führt die Betrachter seiner Bilder in die unschönen Ecken der Metropolen, die man in keinem Reiseführer findet. Seine Bilder zeigen das Leid der Katzen genauso wie hoffnungsvolle Momente. "Da ist zum Beispiel ein Futternapf, den jemand hingestellt hat", erzählt der Künstler. Es gebe also Menschen, die sich um die Tiere kümmern. "Meistens sind es ältere oder solche, die selber nicht viel haben."

Das Fotobuch "Backyard Diaries – Hidden Worlds of Urban Cats, Volume 2, Bangkok" ist über die Website des Fotografen bestellbar: https://pupupublishing.bigcartel.com/

Quellen: "The Leica Camera Blog", "Nikita Teryoshin.com", "Purpurpublishing"