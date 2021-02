Sehen Sie im Video: Keine Apokalypse, nur Farbe! Batikfabrik hüllt Hochwasser in Rot









Glaubt man der "Offenbarung des Johannes" ist rotes Wasser ein Zeichen dafür, dass die Apokalypse naht. In Indonesien sind Christen aber in der Minderheit, und dieser Vorfall nicht so dramatisch wie in der Bibel beschrieben. In Janggot, ein Stadtteil von Pekalongan, eine Stadt in Zentral-Java gelegen, liefen die Anwohner am Sonntag durch rotgefärbtes Wasser, das die Straßen überflutet hatte. Und das, weil in einer nahegelegenen Batikfabrik am Samstag bei Überschwemmungen Farbe ausgelaufen ist. Ein Bewohner: "Jetzt fange ich an, einen Juckreiz zu verspüren und das ist lästig. Wie sollen wir so unseren täglichen Aktivitäten nachgehen?" Pekalongan ist eine Stadt, die für die Herstellung von Batiken bekannt ist. Erst im vergangenen Monat hatte sich das Wasser in einem anderen Dorf, nördlich der Stadt während einer Überschwemmung grün gefärbt. Batik ist eine traditionell indonesische Methode, bei der mit flüssigem Wachs Muster und Verzierungen in Handarbeit auf Kleidung entstehen.

Mehr