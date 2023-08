Unfall auf der A1 am Kreuz Wuppertal Nord: Das Fahrerhaus des Autotransporters wurde stark deformiert, der Fahrer schwerst verletzt

von Eugen Epp Schwerer Autounfall auf der A1 – doch die weil die Autofahrer keine ordentliche Rettungsgasse bildeten, kam der Rettungswagen nicht zur Unfallstelle. Der Notarzt lieh sich kurzerhand ein Fahrrad.

Für Notärzt:innen und Sanitäter:innen ist es immer wieder ein Ärgernis: Autofahrer:innen versäumen es, bei Unfällen auf der Autobahn eine ordentliche Rettungsgasse zu bilden, so dass die Unfallstelle schwer zu erreichen ist. Im Notfall kann dies sogar Leben kosten.

Auch bei einer Lkw-Karambolage auf der A1 am Kreuz Wuppertal-Nord war der Weg durch Autos versperrt. Nach Angaben der Polizei Düsseldorf war ein polnischer Autotransporter mit Anhänger auf einen am Stauende stehenden ukrainischen Lastwagen aufgefahren. Der Fahrer des Autotransporters erlitt dabei "schwerste Verletzungen". Die dringend benötigte medizinische Hilfe war aufgrund der fehlenden Rettungsgasse aber nicht ohne Weiteres möglich. So musste der Notarzt zu einer ungewöhnlichen Maßnahme greifen.

Keine Rettungsgasse auf A1 – Notarzt leiht sich ein Fahrrad

Einen Teil der Strecke lief er zunächst zu Fuß, dann lieh er sich ein Fahrrad und radelte damit etwa einen Kilometer zur Unfallstelle, um dem Schwerverletzten zu helfen. Der Mann war in seinem stark deformierten Führerhaus eingeschlossen worden. Laut Polizei konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr befreite ihn aus dem Gehäuse, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

"Wir konnten gar nicht durch die Rettungsgasse zum Einsatz vordringen", sagte Einsatzleiter Simon Hartmut von der Feuerwehr Wuppertal dem WDR. "Für mich ist es das erste Mal, dass ich höre, dass ein Notarzt zur Unfallstelle läuft oder mit dem Fahrrad fährt. Das kommt auch bestimmt nicht allzu häufig vor", erklärte ein anderer Feuerwehrmann.

Auf den Transporter war noch ein anderer Lkw aus Belgien aufgefahren. Der Fahrer des Transporters aus Polen wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, die beiden Lkw-Fahrer blieben unverletzt.

Quellen: WDR / Polizei Düsseldorf

