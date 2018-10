Ein makaberer Fall erschüttert diese Highschool in Kalifornien. Eine Mädchen soll ihren Mitschülern Kekse serviert haben, in denen die Asche ihres Großvaters verbacken war. Mindestens neun ihrer Klassenkameraden hätten davon gegessen, teilte die Polizei mit. "Das Mädchen lief herum und erzählte jedem, dass sie Kekse mit menschlicher Asche mitgebracht hätte." Manche wussten offenbar dennoch nicht, was in den Keksen steckte. Eine Strafverfolgung muss das Mädchen laut Polizei aber nicht fürchten. "Ich habe nicht gehört, dass jemandem schlecht geworden ist oder er einen physischen Schaden erlitten hat." Die Schulbehörde muss entscheiden, was in dem Fall geschehen soll.