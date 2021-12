Sechs tote Giraffen im Sabuli Wildlife Conservancy in Kenia. Ihr Tod ist eine Folge der Dürrekatastrophe im Land

Luftaufnahme sechs toter Giraffen zeigt Ausmaß der Dürrekatastrophe in Kenia

Regenzeit fast komplett ausgefallen Luftaufnahme sechs toter Giraffen zeigt Ausmaß der Dürrekatastrophe in Kenia

Ein Foto aus Kenia geht um die Welt. Es zeigt sechs tote Giraffen am staubigen Boden. Sie sind der verheerenden Dürre zum Opfer gefallen. Die UN warnen: 2,9 Millionen Menschen in Kenia brauchen dringend Hilfe.

Die Giraffen hätten versucht, aus einem nahegelegenen, beinahe ausgetrockneten Reservoir Wasser zu trinken. Sie seien im Schlamm stecken geblieben. Das schreibt die Bildagentur Getty Images zu einem Foto, das derzeit weltweit für Schlagzeilen und Erschütterung sorgt.

Eng beisammen liegen die Kadaver der sechs Giraffen im trockenen Untergrund. Die Tiere seien auch zuvor bereits geschwächt gewesen von der anhaltenden Dürre, schreibt die Agentur. Fotograf Ed Ram hat das Luftbild außerhalb des Ortes Eyrib im Naturschutzpark Sabuli Wildlife Convervancy in Kenia aufgenommen.

Es lenkt die Aufmerksamkeit auf die Dürrekatastrophe in dem ostafrikanischen Land, die das Leben von Menschen und Tieren bedroht. In Teilen Kenias hat es seit einem Jahr nicht mehr geregnet. Die "Long Rains", die große Regenzeit von März bis Mai, fiel in manchen Gegenden fast komplett aus.

Die Aufnahme der toten Giraffen ist keine Ausnahme: Bilder von toten und ausmergelten Tieren häufen sich. Laut Welthungerhilfe leiden Viehhirten massiv unter der Trockenheit. Nach der Heuschreckenplage und in Folge der Corona-Pandemie hätten die Menschen keinerlei Reserven mehr, um der Dürre etwas entgegenzusetzen.

Der Präsident von Kenia hat den Katastrophenfall ausgerufen

Im September hatte der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta die anhaltende Dürre in seinem Land zu einer nationalen Katastrophe erklärt. Der Landesdirektor der Welthungerhilfe Kelvin Shingles sagte Mitte November im "stern"-Interview, dass die Ernährungslage von 2,2 Millionen Menschen in Kenia kritisch sei. "Wir erwarten, dass die Zahl weiter ansteigt. 650.000 Kinder unter fünf Jahren sind unterernährt."

Fotostrecke Kinakoni Ein Dorf gegen den Hunger – das sind die neuesten Bilder aus dem Projektdorf von stern und Welthungerhilfe 1 von 10 Zurück Weiter Zurück Weiter Ein Bauer hat zwei Kühe vor seinen Pflug gespannt und bestellt sein Feld. Traktoren oder andere Maschinen gibt es in Kinakoni nicht. Mehr

Die Lage spitzt sich weiter zu. Am Dienstag warnten die Vereinten Nationen, dass mehr als 2,9 Millionen Menschen aufgrund der Dürre in Kenia dringend humanitäre Hilfe brauchen. Wasserquellen für Menschen und Tiere seien versiegt. Das hat auch soziale Folgen: Spannungen zwischen Gemeinden und Konflikte hätten zugenommen, teilte das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (Ocha) mit. Fälle von Kinderhochzeiten seien gemeldet worden und in manchen Gegenden Schulabbrüche, weil Kinder von ihren Familien bei der Suche nach Wasser eingebunden werden.

Helfen Sie uns, den Menschen von Kinakoni beim Kampf gegen den Hunger zu helfen – bitte unterstützen Sie unsere Initiative. Jeder Euro geht vor Ort ins Projekt. Hier können Sie direkt spenden.

Der Hunger kehrt zurück – mehr als 40 Millionen Menschen sind weltweit akut betroffen. Der stern und die Welthungerhilfe begleiten in einem einzigartigen Projekt das Dorf Kinakoni in Kenia, um gemeinsam mit den Menschen vor Ort und Start-ups aus Nairobi Lösungen zu finden. Hier finden Sie alle Hintergründe.

Quellen: Welthungerhilfe, Reliefweb, Twitter