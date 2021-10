In den USA ist ein zehnjähriges Mädchen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Laut Angaben der Mutter war das Kind vor der Krankheit kerngesund. In einem emotionalen Appell bittet sie andere Eltern, das Virus und seine Folgen ernst zu nehmen.

Im US-Bundesstaat Virginia ist eine Zehnjährige an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Die Schülerin der Hillpoint Elementary School in Suffolk war nach Angaben ihrer Mutter gesund und hatte keinerlei Vorerkrankungen. "Unsere Tochter war völlig gesund. Und sie wäre weiterhin hier, wenn die Leute aufgehört hätten, ihre kranken Kinder zur Schule zu schicken", schrieb ihre Mutter auf Facebook und bat darum, die Krankheit ernst zu nehmen. "Wir haben alles getan, was wir hätten tun können und jetzt haben wir einen Teil unseres Herzens verloren. Covid ist real und es ist ihm egal, wen es nimmt."

Die Schülerin hatte laut Angaben ihrer Mutter von ihrer Lehrerin den Job der "Krankenschwester" bekommen und musste alle kranken Schüler ihrer Klasse zum Büro der Krankenschwester begleiten. Ihrer Mutter gegenüber hatte sie erklärt, wenn die Kinder krank seien und nach Hause gehen müssten, müsse sie ihre Schultasche holen und zurückbringen. Am 22. September fühlte sich das Mädchen selbst krank, wie die Eltern verschiedenen US-Medien gegenüber berichteten.

Mutter von toter Schülerin: "Die Ärzte schienen nicht besorgt zu sein"

Sie hatte zunächst Kopfschmerzen. Dann bekam einen so starken Husten, dass sie sich übergeben musste, wie ihr Vater dem Fernsehsender NBC News berichtet. Die Mutter brachte sie daraufhin in die Notaufnahme, wo sie negativ auf Streptokokken getestet wurde. Auch ein Covid-Test wurde durchgeführt, aber die Ergebnisse standen noch aus. "Sie machten eine Röntgenaufnahme ihrer Brust und als sie zurückkamen, sagten sie, es gäbe keine Anzeichen für eine Covid-Pneumonie, ihre Lunge sei perfekt. Die Ärzte schienen nicht besorgt zu sein", so die Mutter. Also gingen sie nach Hause und ihre Tochter blieb im Krankenhaus in Quarantäne, wo sich ihr Zustand jedoch so sehr verschlechterte, dass sie in ein anderes Krankenhaus verlegt wurde, wo sie am 27. September verstarb.

Wie die Mutter NBC erklärte, habe am selben Tag eine Sitzung der Schulbehörde stattgefunden. Dort hätten Eltern darum, die Maskenpflicht aufzuheben und erklärt, das Virus sei für gesunde Menschen keine Gefahr und würde keine Kinder töten. Covid sei vorbei. "Wenn es vorbei wäre, wäre meine Tochter noch am Leben", sagt sie und appelliert an andere: "Holt euch eine Impfung, wenn ihr könnt. Tragt eine Maske und tragt sie korrekt. Nehmt das ernst, seid führsorglich im Umgang mit euren Mitmenschen."

Eltern beide vollständig gegen Corona geimpft

Die Eltern des Mädchens, die beide vollständig geimpft sind, versuchen herauszufinden, wie es soweit kommen konnte. Das Protokoll der Schule sieht es vor, dass der Klassenlehrer oder ein Erwachsener das Hauptbüro mit einem "Code C" kontaktiert, wenn sich ein Kind krank fühlt und einer der Administratoren oder eine Schulkrankenschwester in das Klassenzimmer kommt, um den Schüler abzuholen. "Wir untersuchen den Fall immer noch, um sicherzustellen, dass dieser Prozess genauestens eingehalten wurde", erklärte der Schulleiter gegenüber CNN.

Am kommenden Sonntag soll das Mädchen beigesetzt werden. Für die Kosten der Beerdigung und damit die Familie finanziell unterstützt wird, solange die Mutter noch nicht wieder arbeiten gehen kann, haben Freunde eine Spendenkonto eingerichtet.

Sehen Sie im Video: "Ich dachte nicht, dass es so schlimm werden könnte." Der 15-jährige Brandon aus Florida erkrankt an Covid-19 und muss ins Krankenhaus. Die nächsten Tage sind für ihn und seine Familie von Sorge und Angst geprägt.

Quellen: Facebook, NBC-News, CNN, Paypal.com