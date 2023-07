Lotteriegewinner Paul Little

von Wiebke Tomescheit Drei Millionen Dollar hatte er im Lotto gewonnen – und dann die Quittung verloren. Paul Little aus Massachusetts dachte, er hätte einfach sehr großes Pech gehabt. Doch in Wahrheit wurde er bestohlen.

Paul Little aus Lakeville in den USA dachte sich nichts dabei, als er eines Abends einen Kiosk betrat, um für den Fernsehabend noch schnell eine Packung Chips zu kaufen. Er sah, dass im Lotto-Jackpot eine ziemlich große Summe war, und beschloss, noch eben zwei Lose auszufüllen. Die Verkäuferin, Carly Nunes, scannte seine Einkäufe und druckte die Quittungen für seine Lose aus. Doch als der Mann seine Sachen einpackte und den Laden verließ, übersah er die Quittung und ließ sie zurück.

Normalerweise hätte ein Verkäufer die Quittung nun beiseitegelegt und aufbewahrt, bis jemand danach gefragt hätte. Oder sie andernfalls irgendwann entsorgt. Doch Carly Nunes, 24, und ihr Kollege Joseph Reddem steckten sie stattdessen selbst ein – und stellten wenig später fest, dass die getippten Zahlen tatsächlich einen satten Gewinn eingebracht hatten. Paul Little währenddessen dachte, er habe die Quittung unterwegs irgendwo verloren und dachte gar nicht daran, im Kiosk nachzufragen.

Lottogewinn: Verkäufer stahlen Quittung

Während der Mann aus Massachusetts verzweifelt sah, dass seine Zahlen gezogen worden waren, machten sich die beiden Kioskverkäufer mit der gestohlenen Quittung auf zur Lottozentrale. Dort meldeten sie ihren Gewinn an, und die Mitarbeiter bereiteten auch tatsächlich schon die Auszahlung vor, als einer von ihnen jedoch zufällig ein Streitgespräch der beiden "Gewinner" mit anhörte: Carly Nunes wollte ihrem Kollegen nicht die Hälfte, sondern nur zehn Prozent der gewonnenen drei Millionen US-Dollar (rund 2,7 Millionen Euro) abgeben – schließlich habe sie die Quittung gefunden.

Sofort stoppte die Lottozentrale die Auszahlung, vertröstete die beiden, und begann, den Fall im Hintergrund zu untersuchen. Die Polizei wurde informiert, Videos aus den Überwachungskameras des Ladens wurden überprüft und ausgewertet. Und auf diesen war klar zu sehen, dass zur selben Zeit, zu der die Quittung ausgedruckt worden war, Paul Little seine Lottozahlen getippt hatte. Der Fall war klar: Little war der wahre Gewinner.

Videoaufnahmen klärten den Fall

Und so bekam er mit einem halben Jahr Verspätung dann tatsächlich doch noch den Gewinn, mit dem er schon überhaupt nicht mehr gerechnet hatte. "Ich habe wirklich eine ganz neue Achtung vor dem, was die Lotterie dafür tut, dass die richtigen Gewinner ihren Preis bekommen. Ich kann nicht genug Gutes über die Menschen sagen, die mir geholfen haben, dass ich jetzt an diesem Punkt bin." Mit den drei Millionen Dollar möchte er sein Haus abbezahlen – und viel für den guten Zweck spenden.

Weniger gut ging die Geschichte für die beiden Los-Diebe aus: Carly Nunes sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Ihr Kollege stand ebenfalls vor dem Richter, wurde aber vorerst freigelassen.

Quellen: "Unilad", CBS News