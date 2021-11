Sehen Sie im Video: Geldregen auf dem Highway und alle greifen zu – jetzt ermittelt das FBI.









Ein Geldtransporter verlor auf einem Freeway Taschen mit Bargeld. Die California Highway Patrol arbeitet nun mit dem FBI zusammen, um die Personen zu identifizieren, die das eingesammelte Geld bislang noch nicht abgegeben haben.

„Das ist verrückt! Das ist Verrückt! Oh mein Gott!" Demi Bagby war Zeugin eines außergewöhnlichen Spektakels: „Das ist das unglaublichste das ich je gesehen habe! Irgendjemand hat Geld auf dem ganzen Freeway verteilt." Aber es war nicht irgendjemand, sondern ein Geldtransporter, der „Federal Deposit Insurance Corporation", die Bundeseinlagenversicherungsgesellschaft der USA. Der Transporter war auf einem Freeway in der Nähe von San Diego gegen 9:15 Uhr in Richtung Los Angeles unterwegs, als eine der Türen unerwartet aufschwang und Taschen mit Bargeld herausflogen. In der Folge bedeckten 1- und 20-Dollar Noten den Freeway. „Wirklich jeder stoppte mitten auf dem Freeway um das Geld einzusammeln." Die Fitness-Influencerin war zufällig Zeugin des Geschehens. Doch die California Highway Patrol (CHP) warnt nun diejenigen, die den Moment genutzt haben, um das Geld aufzuheben. "Ich empfehle allen, die hier Bargeld mitgenommen haben, geben Sie es sofort im CHP-Büro in Vista ab. Es ist nicht ihr Bargeld, ", sagte Sgt. Curtis Martin gegenüber Reportern. Die Highway Patrol arbeitet nun mit dem FBI zusammen, um die Personen zu identifizieren, die das eingesammelte Geld bislang noch nicht abgegeben haben. Dabei sollen zahlreiche Videos in den sozialen Medien helfen, so wohl auch das Video von Bagby. Zwei Personen wurden noch vor Ort verhaftet. Wer sich fragt, ob auch Demi Bagby nun ins Visier der Gesetzeshüter rückt, kann beruhigt sein. Auf die Frage eine Followers, warum sie mit Filmen und nicht mit Aufsammeln beschäftigt sei, antwortet sie schlicht: „Nicht die Art von Geld, die ich möchte."

