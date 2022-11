Sehen Sie im Video: Aktivisten errichten größte Pyramide aus Plastik in Ägypten.









Ein beeindruckender Anblick – mit ernstem Hintergrund.





Diese weltweit größte Pyramide aus Plastik steht nun in der ägyptischen Wüste, etwas außerhalb von Kairo.





Aktivisten der Bewegung „100YR CLEANUP“ haben die zehn Meter hohe Konstruktion gebaut. Die 18.000 Kilogramm Plastikmüll stammen aus dem Nil.





Die Bewegung „100YR Cleanup“ – zu deutsch: 100 Jahre Aufräumen – ist eine Initiative des australischen Zero-Waste-Startups Zero Co und der Weinmarke „The Hidden Sea“. Ihr Ziel ist es, groß angelegte Aufräumarbeiten für die nächsten 100 Jahre zu finanzieren.





Der Ort für die Plastikpyramide wurde nicht ohne Grund in Ägypten gewählt: Vom 7. Bis 18. November tagt die UN-Klimakonferenz COP27 in Scharm el-Scheich.





Mehr als 300 Personen sind vor COP27 bereits festgenommen worden. Die landesweiten Festnahmen erfolgten im Zusammenhang mit angekündigten Protesten, wie die dpa aus Sicherheitskreisen erfuhr.





In sozialen Medien wird vermehrt zu Protesten im Land während der COP aufgerufen. Demonstrationen sind in Ägypten nur mit Ankündigung erlaubt und das Innenministerium hat das Recht, sie abzusagen; spontane Versammlungen sind verboten.

