Es gibt nicht Gutes, außer man tut es. Im Kampf gegen schrumpfende Waldflächen, Klimawandel und Wüstenbildung wurden in Äthiopien 350 Millionen Bäume gepflanzt - an nur einem Tag. Auch im Nordosten Afrikas ist das Thema in der Öffentlichkeit von wachsender Bedeutung. Nach Angaben der Vereinten Nationen gingen die bewaldeten Flächen Äthiopiens in nur 100 Jahren von 35 Prozent auf kaum mehr als vier Prozent zurück. Bodenkundler Samuel Geleta. "Das Thema Umwelt ist auf globaler Ebene ein wichtiges Thema, vor allem aber für dieses Land. Die meisten Probleme, die wir in diesem Land sehen, etwa Hungersnöte, können mit dem Mangel an Schutz für unsere Umwelt zusammenhängen." Der Premierminister des Landes führte die "grüne Kampagne" an und pflanzte selbst mit. Regierungsangestellten gab Abiy Ahmed sogar frei, um sich an der Pflanzaktion zu beteiligen. Ob die Initiative auch den Weltrekord für an nur einem Tag gepflanzte Bäume gebrochen hat, wird noch geprüft.