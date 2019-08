Hitzewellen, Dürren, Unwetter und Starkregen. Das alles sind Anzeichen für den Klimawandel. Dazu kommen eine Verschlechterung der Bodenqualität und Verwüstungen. Das weltweite Bevölkerungswachstum und ein verändertes Konsumverhalten hätten zu einem nie dagewesenen Verbrauch von Land und Wasser geführt, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Sonderbericht des Weltklimarats zu den Konsequenzen des Klimawandels an Land. Seit der industriellen Revolution sie die Temperatur über Land bereits um 1,53 Grad gestiegen. Die Menschheit nutze 70 Prozent der weltweiten eisfreien Erdoberfläche, für 70 Prozent des Wasserverbrauchs sei die Landwirtschaft verantwortlich. Um die Erderwärmung zu begrenzen müsse die Welt ihre Essgewohnheiten und die Landwirtschaft deutlich umstellen, so die Forderung der Wissenschaftler. Andernfalls seien Lebensmittelsicherheit, Gesundheit und Artenvielfalt in Gefahr. Es sei höchste Zeit zu handeln, kommentierte Bundesumweltministerin Svenja Schulze den Bericht am Donnerstag per Video-Schalte: "Die Land- und Forstwirtschaft, sie ist doppelt betroffen. Sie ist zum einem Opfer dieser Entwicklung, sie ist aber auch ein wichtiger Verursacher und damit auch Teil der Lösung beim Klimaschutz. Der Bericht zeigt uns, dass Klimaschutz in der Land- und Forstwirtschaft machbar ist. Und das er zugleich soziale, wirtschaftliche und ökologische Vorteile bringt." Würde sich die Weltbevölkerung stärker von pflanzlichen und nachhaltig produzierten tierischen Lebensmitteln ernähren, könnten bis 2050 mehrere Millionen Quadratkilometer Land renaturiert werden, heißt es in dem Bericht. Der jährliche Kohlendioxid-Ausstoß könnte damit um 0,7 bis acht Gigatonnen sinken. Die Wissenschaftler gingen allerdings nicht so weit, eine fleischlose Ernährung zu empfehlen.