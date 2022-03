Die Kölner Stadtverwaltung hat sich ein neues Logo zugelegt – und verzichtet dabei auf die Darstellung charakteristischen Spitzen des Doms. In der traditionsbewussten Rheinmetropole schlägt das neue Erscheinungsbild hohe Wellen.

"Stadtverwaltung modernisiert Markenauftritt" – die so überschriebene Pressemitteilung hat es in sich, vielleicht mehr als es sich die PR-Strategen im Kölner Rathaus erdacht haben. Es geht um Identität, um Lokalstolz und letztlich auch um Geschmack.

Aber eigentlich geht es "nur" um ein neues visuelles Erscheinungsbild für die Stadtverwaltung, um ein neues Stadtlogo für Briefköpfe, Knöllchen, Internetpräsenz und Flyer.

Neues Logo der Stadtverwaltung Köln verzichtet auf Domspitzen

Seit mehr als 20 Jahren prangt immer dann, wenn die Kölner Stadtverwaltung etwas veröffentlicht, dieses Logo:

Das bisherige Logo der Kölner Stadtverwaltung, inklusive stilisierter Domspitzen © Stadt Köln

Das Stadtwappen, daneben der weiße Schriftzug "Stadt Köln" auf rotem Grund und die beiden stilisierten Spitzen des Doms, dem Kölner Wahrzeichen schlechthin.

Jetzt gibt es ein neues Logo. Das Ziel laut Stadtverwaltung: "eine proaktive, über alle Kanäle hinweg wiedererkennbare und zeitgemäße Außenkommunikation". Meinungsumfragen und eine professionelle Markenanalyse haben demnach ergeben, dass das bisherige Erkennungszeichen "nicht mehr zeitgemäß" sei. Also gab es eine Ausschreibung, auf die sich laut Stadt Köln mehrere Agenturen beworben haben. Als Siegerin ging die Agentur "Boros" hervor, die ein neues Corporate Design entwickelte, darunter auch das neue Stadtlogo. Es soll "zukünftig als Signet einer modernen Metropole klar, prägnant, wiedererkennbar und crossmedial einsetzbar sein", heißt es in der Pressemitteilung.

Und das ist das neue Logo:

Das neue Logo der Kölner Stadtverwaltung, ohne stilisierte Domspitzen © Stadt Köln

Das Stadtwappen, daneben der rote Schriftzug "Stadt Köln" auf weißem Grund und keine stilisierten Domspitzen mehr – und genau an letzterem entzündet sich die ganze Diskussion, die seit der Vorstellung des neuen Logos vorwiegend über die (sozialen) Medien geführt wird.

Heftige Diskussionen in den (sozialen) Medien

Die Lokalpresse bringt Befürworter und vor allem Gegner des neuen Logos in Stellung ("Kölner Stadtlogo ohne Dom – Die spinnen"), "Stadt Köln cancelt den Dom aus dem Logo", echauffiert man sich in der "Welt", der Westdeutsche Rundfunk widmet dem "Aufreger-Thema" etliche Beiträge, in dem das "Entsetzen" der Kölnerinnen und Kölner zur Sprache kommt, "T-Online" lässt Köln-Urgestein Peter Brings in die Bütt steigen ("Der Dom ist Köln, Köln ist der Dom … und das darf auch jeder wissen") und im Domradio zeigt sich Stadt- und Domdechant Robert Kleine zumindest sicher, dass das Wahrzeichen auch noch die nächsten zehn Stadtlogos überstehen werde.

Platz 1 bis 10 von 250 Reisezielen "Lonely Planet" kürt Leipzig zum Top-Ziel in Deutschland 1 von 10 Zurück Weiter Zurück Weiter Platz 1: Leipzig

Das beliebteste Reiseziel: Leipzig "ist jung, spannend, facettenreich, mal bunt, mal grau, von vibrierender Lebendigkeit", heißt es in der Begründung von "Lonely Planet". Mehr

Und das alles ist nur ein kleiner Ausschnitt und bildet noch nicht einmal die Diskussionen ab, die bei Facebook, Twitter und Co. über das neue Stadtlogo laufen.

Den Sturm der Entrüstung hätte man im Rathaus kommen sehen können. Denn wie stolz die Kölnerinnen und Kölner auf ihre Stadt im Allgemeinen und ihren Dom im Besonderen sind, ist sogar im fernen Hamburg, wo dieser Text entsteht, bekannt.

Warum verzichtet die Kölner Stadtverwaltung dann künftig auf die identitätsstiftenden Domspitzen im Logo? "Sehr komplex" sei die "Aneinanderreihung von Wort- und Bildmarken" in dem alten Logo gewesen, teilt die Agentur "Boros" mit, daher habe man es "reduziert". Die Stadt Köln ergänzt, dass das bisherige Logo "nicht mehr die modernen Anforderungen, insbesondere mit Blick auf digitale Anwendungen wie beim Internetauftritt und im Social-Media-Bereich" erfülle.

Ganz verschwinden aus den Veröffentlichungen der Stadt soll das Kölner Wahrzeichen letztlich dann doch nicht. "Um diese Wiedererkennbarkeit zu gewährleisten, erhalten die Domspitzen aus dem bisherigen Logo im modernisierten Markenaufritt eine neue und prominente Funktion. Zukünftig werden sie auf allen Plakaten, Broschüren, Aushängen und Social-Media-Beiträgen als wiederkehrendes Kommunikationsmerkmal zu sehen sein", erklärt die Stadt und präsentiert gleich ein paar "Anwendungsbeispiele":

Das neue Logo der Kölner Stadtverwaltung im Einsatz: Die stilisierten Domspitzen sollen künftig an anderer Stelle auftauchen. © Stadt Köln

Verwaltung und Politik der Domstadt haben dem neuen Markenauftritt bereits zugestimmt, auch Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) zeigt sich zufrieden. Ab Sommer 2022 soll das neue Logo nach und nach eingesetzt werden. Es wird noch viel diskutiert werden, doch eines ist sicher in Köln: Et kütt wie et kütt.