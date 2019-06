Nach zahlreichen Protesten von Klimaschützern am Wochenende haben Aktivisten am Montagmorgen zeitweise einen Bagger am Tagebau Hambach besetzt. Nach Polizeiangaben handelte es sich um mehrere Personen, die auf den Bagger gestiegen sind und dort ein Banner befestigten. Der den Tagebau betreibende Energieversorger RWE informierte die Polizei laut Behördensprecher Andreas Müller: "Die RWE-Power AG hat die Polizei heute Morgen um kurz nach fünf darüber in Kenntnis gesetzt, dass hier ein Bagger im Tagebau Hambach mit sieben Personen besetzt ist. Die sind tatsächlich bis ganz oben raufgeklettert. Wir haben jetzt Höheninterventionsteams hier rangeführt, das heißt Kletterer auf gut Deutsch, die die Personen jetzt peu a peu da runtergeholt haben." Nach Angaben von "Ende Gelände" waren am Wochenende rund 6.000 Klimaschützer an verschiedenen Aktionen beteiligt. Etwa 2.000 Personen hätten es geschafft, in den Tagebau einzudringen. Die Polizei begleitete die Demonstrationszüge und führten die Klimaschützer in einer mehrstündigen Aktion aus dem Tagebau. Insgesamt waren mehrere Hundertschaften der Polizei im Einsatz.