Vom Tellerwäscher zum Millionär. Einen ähnlichen Aufstieg erleben derzeit viele Hunde in der kolumbianischen Stadt Pereira. Dort werden Straßenhunde gerettet und in die Polizeistaffel aufgenommen.

Alle Hunde hier haben wir von der Straße geholt.

Als zum ersten Mal ein Helikopter im Einsatz landete, begrüßte mein Hund die Piloten überglücklich.

Das weckte unsere Aufmerksamkeit und er wurde von jedem hier geliebt.

Bei der lokalen Polizei von Pereira haben wir eine Bürgerinitiative gegründet, mit der wir Hunde adoptieren wollen, die auf der Straße ausgesetzt wurden.

Ich bin Oberst Gustavo Moreno Miranda, Kommandeur der lokalen Polizei von Pereira in Kolumbien.

Ich bin auch bekannt als der Oberst, der die Hunde von der Straße holt.

Die Initiative startete vor einem Jahr.

Sie kommen in schlechtem Zustand zur Polizeistation.

Sie sind verwahrlost, mangelernährt und krank.

Wir peppeln sie auf und sie werden Teil der Polizeibehörde.

Jetzt stehen sie im Dienst der Gesellschaft, mit Mut und einer positiven Einstellung.

Hier sind wir gerade im Trainingszentrum.

Hier werden die Hunde jede Woche von speziellen Trainern der Polizei unterrichtet.

Meine Liebe zu Tieren habe ich von meinem Vater.

Ich wuchs mit einem Deutschen Schäferhund auf, der in meinen Armen starb.

Meine Tochter Valentina hat viel mit der Stiftung zu tun.

Sie fragte mich: 'Papa, was passiert mit diesen Tieren?

Wir müssen ihnen helfen. Wir nehmen einen mit nach Hause.' Die Bevölkerung merkt, was wir für diese Hunde machen und das sie ebenfalls Teil der Gemeinschaft sind.

Die Menschen gehen in den Park, kommen zu den Polizisten und machen Fotos mit den Hunden.

Die Kinder spielen mit ihnen.

Nebenbei fühlen sich die Einwohner sicherer und entspannen im Park.

Unsere Mission ist es, die Menschen daran zu erinnern, dass sowohl Menschen, als auch Hunde Lebewesen sind.

Jeder sollte geliebt werden.