Das Wunder im Regenwald: Wie die Suche nach vier Kindern Kolumbien in Atem hielt

von Jan Christoph Wiechmann Nach einem Flugzeugabsturz im Regenwald Kolumbiens schlagen sich vier Geschwister ganz allein in der Wildnis durch – während das Volk hofft und bangt. Erst nach 40 Tagen werden sie gerettet. Die Geschichte eines Wunders.

Es ist der 1. Mai, als sich Magdalena Mucutuy Valencia mit ihren vier Kinder auf den Weg in ein neues Leben macht, in die kleine Stadt San José del Guaviare. Mit dabei: die älteste Tochter Lesly Jacobombaire Mucutuy, 13 Jahre alt, die Zweitälteste: Soleiny Jacobombaire Mucutuy, neun Jahre alt, der einzige Sohn: Tien Noriel Ronoque Mucutuy, vier Jahre alt und die kleine Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, die in drei Wochen erst ein Jahr alt wird.