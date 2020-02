Eine Polizeieinheit in der Region Cundinamarca in Kolumbien hob auf einem Grundstück der Familie eines kolumbianischen Botschafters ein Drogenlabor aus, in dem laut Behördenangaben monatlich rund eine Tonne Kokain hergestellt werden konnte.

Bei dem Einsatz auf dem Familienanwesen des Botschafters Fernando Sanclemente in der Stadt Guasca seien fünf Verdächtige festgenommen worden, hieß es in einem polizeilichen Dokument, das AFP am Donnerstag (Ortszeit) einsehen konnte. Die Ermittler brannten das Labor nieder.

Kolumbiens Botschafter in Uruguay "total überrascht"

Sanclemente, der Botschafter Kolumbiens in Uruguay ist, zeigte sich "total überrascht" von dem Fund. Er sei ein "Ehrenmann", auch seine Familie habe landesweit einen untadeligen Ruf, betonte er. Seinen Worten zufolge wurde das Drogenlabor in einem dicht bewaldeten Teil des Grundstücks entdeckt. Das Grundstück gehört einer Firma, die sich im Besitz der Familie Sanclemente befindet.