Zwei nackte Männer mussten von der Polizei aus dem australischen Busch gerettet werden: Sie waren von einem Hirsch aufgeschreckt worden, hatten sich verlaufen und mussten anschließend 1000 Dollar Strafe zahlen.

Zwei nackte Männer mussten in einem kuriosen Fall von der Polizei aus dem australischen Busch gerettet werden: Ein 30- und ein 49-Jähriger hatten sich unbekleidet an einem Strand in der Nähe von Sydney gesonnt, als sie nach eigener Aussage derart von einem Hirsch aufgeschreckt worden, dass sie in den nahegelegenen Busch flohen und sich dort verirrten. Um sich aus dieser misslichen Lage zu retten, alarmierten sie die Polizei. Diese fand den 30-jährigen Mann – bis auf einen Rucksack auf dem Rücken völlig nackt – auf einem Wanderweg im Royal Nationalpark ungefähr 40 Kilometer von Sydney entfernt. Der zweite Mann konnte erst bei einer weiteren Suche mit einem Helikopter entdeckt werden. Laut Angaben der örtlichen Polizei sei er "teilweise bekleidet" gewesen.

Geldstrafe wegen Verstoßes gegen Lockdown-Regeln

Beide Männer mussten nach dieser Rettungsaktion eine saftige Geldstrafe in Höhe von 1000 Dollar zahlen. Sie hatten mit ihrem Strandausflug gegen die geltenden Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie verstoßen. Im Großraum Sydney gilt derzeit ein strenger Lockdown, um eine weitere Ausbreitung der gefährlichen Delta-Variante zu verhindern: Im Rahmen der Abriegelung dürfen die Bürger:innen etwa ihre Häuser nur aus triftigen Gründen verlassen, um beispielsweise Lebensmittel einzukaufen, um zu arbeiten, aus medizinischen Gründen oder um sich im Freien zu bewegen und zu erholen. Zudem sind Reisen und Ausflüge außerhalb des Großraums Sydneys untersagt – eine Regel, gegen die die beiden Sonnenanbeter verstoßen hatten.

Der Polizeipräsident von New South Wales, Mick Fuller, erklärte auf einer Pressekonferenz, es sei "schwierig, Gesetze gegen Idioten zu erlassen". Er kritisierte dabei das Verhalten der beiden Männer scharf: "So offensichtlich andere Menschen in Gefahr zu bringen, indem sie ihr Haus ohne triftigen Grund verließen und sich dann auch noch im Nationalpark verirrten und dadurch wichtige Ressourcen von der Gesundheitsoperation ablenkten – ich denke, sie sollten sich schämen". Was genau das Wildtier, das die beiden Männer als Grund für ihre Flucht in den australischen Busch angaben, getan hatte, um sie derart zu erschrecken, ist unklar.

