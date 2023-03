Sehen Sie im Video: Amateuraufnahmen zeigen spektakuläre Rettung nach Grubenunglück.









STORY: Rettung in letzter Sekunde: Dieses Video aus der Demokratischen Republik Kongo zeigt, wie mehrere Männer aus einer eingestürzten Goldmine gerettet werden. Der Zwischenfall soll sich am Samstag in der Provinz Süd Kivu zugetragen haben. Dort hatten starke Regenfälle zu dem Unglück geführt. Mindestens neun Arbeiter konnten sich retten. Grubenunglücke sind in dem zentralafrikanischen Land an der Tagesordnung. Viele Menschen verdienen sich ihren Lebensunterhalt mit der Arbeit in illegalen und meist völlig unsicheren Bergwerken. Erst Anfang März waren mehrere Bergleute bei einem ähnlichen Unglück in einer illegalen Mine ums Leben gekommen.

