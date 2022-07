News im Video: Mehrere Tote nach Schüssen in Kopenhagener Einkaufszentrum – Tatverdächtiger gefasst.









STORY: In einem Einkaufszentrum in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen sind laut Polizei mehrere Menschen erschossen worden. Mehrere weitere wurden verletzt, drei seien in einem kritischen Zustand. Ein 22 Jahre alter dänischer Mann sei festgenommen worden, teilte Polizeichefinspektor Soren Thomassen bei einer Pressekonferenz mit. Es gebe keine ersten Hinweise auf weitere Schützen. Man werde eine massive operative Präsenz in Kopenhagen zeigen, bis man mit Gewissheit sagen könne, dass der Täter allein gewesen sei, sagte Thomassen am Sonntagabend. Die bisherigen Ermittlungen deuteten nicht auf ein rassistisches Motiv, dies könne sich aber ändern, sagte er. In dem Einkaufszentrum mit dem Namen Field's befinden sich Geschäfte, Restaurants und Parkplätze. Der öffentliche Nahverkehr war großräumig ausgesetzt worden. Ein in Kopenhagen geplantes Konzert des Sängers Harry Styles wurde kurz vor Beginn abgesagt. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen sagte am späten Abend, sie möchte die Dänen ermutigen, in dieser schwierigen Zeit zusammenzustehen und sich gegenseitig zu unterstützen.

