Urteilsverkündung beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Der entschied am Mittwoch in München, dass das Tragen von Kopftüchern auf der Richterbank im Freistaat auch künftig untersagt bleibt, dass also ein diesbezügliches Verbot für muslimische Rechtsreferendarinnen zulässig ist. Damit verwarfen die Richter eine frühere Entscheidung des Augsburger Verwaltungsgerichts. Der Anwalt von Klägerin Aqilah S., Frederik von Harbou, zeigte sich enttäuscht. O-Ton: "Der VGH hat es sich sehr leicht gemacht, hat sich auf formale, prozessuale Gesichtspunkte zurückgezogen und zur eigentlichen Sache, um die es hier ging, nämlich im Kern die Ungleichbehandlung, die hier vorliegt, einerseits das Referendariat, dass man unter dem Kreuz zu absolvieren hat, andererseits das Kopftuchverbot, dazu keine Stellung genommen." Die Klägerin selbst kommentierte das Urteil ähnlich. O-Ton: "Ja, der Freistaat misst offensichtlich mit zweierlei Maß. Wenn es um das muslimische Kopftuch geht, hat sich hier um eine Entscheidung in der Sache gedrückt." Die Justiz-Referendarin muslimischen Glaubens hatte sich gegen eine Auflage gewandt, die ihr bei der Ausübung sogenannter hoheitlicher Aufgaben das Tragen eines Kopftuchs untersagte. Die nachträgliche Klage gegen diesen Bescheid gewann die junge Frau zunächst. Dagegen legte Bayern Berufung ein. Die VGH-Richter entschieden nun nach formaljuristischen Kriterien und nicht über die Frage, ob die Anordnung des Kopftuchverbots an sich diskriminierend war. Der bayerische Justizminister Winfried Bausback begrüßte das Urteil. Dabei gehe es darum, "das Vertrauen der Bürger in die Unabhängigkeit und Neutralität der Justiz" zu wahren, hieß es auf der Ministeriumsseite.