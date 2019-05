Dieser junge Kranführer ist in China ab sofort ein Held. Denn der 19-jährige Lan Junze hat kürzlich 14 Menschen aus einem brennenden Wohnhaus gerettet. Wie der staatliche Fernsehsender berichtete, war Lan auf einer Baustelle in der Nähe des Unglücksortes im Einsatz. Als er die Flammen bemerkte, fuhr er sofort rüber. "Es war unfassbar heiß. Ich dachte kurz, dass mein Gesicht brennt. Ich habe so geschwitzt. Mein erster Gedanke war, ich muss diese Frau und ihr Kind retten." Bei dem Wohnhausbrand in der Provinz Liaoning im Nordosten des Landes ist laut dem Fernsehbericht mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Einige waren in ihren Wohnungen eingesperrt und wussten nicht mehr weiter. "Ich war bereit zu springen. Wäre ich nicht mit meiner 70-jährigen Mutter gewesen, hätte ich das wahrscheinlich auch getan." Zum Glück konnten sie gerettet werden, dank Lan Junze, dem 19-jährigen Kranführer aus Liaoning.