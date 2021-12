Zwölf Polizisten stürmten das Haus einer schwarzen Krankenschwester, fesselten sie nackt mit Handschellen und stellten erst nach geraumer Zeit fest, dass sie einen Fehler gemacht hatten. Die Frau klagte gegen die Beamten.

Es ist der absolute Albtraum: Mitten in der Nacht erwacht die Krankenschwester Anjanette Young aus Chicago durch ohrenbetäubenden Krach an ihrer Haustür. Sekunden später stehen gut ein Dutzend Polizisten in ihrem Schlafzimmer. Sie brüllen, dass sie sich in die Mitte des Raums stellen soll, während mehrere Beamte das Haus durchsuchen. Obwohl sie unbekleidet ist, darf sie sich nicht anziehen. Man legt ihr Handschellen an. Young teilt den Polizisten mehrmals mit, dass sie sicher das falsche Haus gestürmt haben, denn sie hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Doch keiner beachtet ihren Protest.

Bei den Polizisten handelt es sich ausschließlich um Männer, die meisten von ihnen sind weiß. Anjanette Young ist schwarz. Die Beamten stellten schließlich fest, dass sie tatsächlich einen Fehler gemacht hatten – der bewaffnete Mann, nach dem sie im Haus gesucht hatten, lebte schon seit vier Jahren nicht mehr dort. Etwas, das man vorab mit nur ein wenig Ermittlungsarbeit hätte herausfinden können. So aber blieb die Krankenschwester traumatisiert zurück.

In den ersten Wochen nach dem Vorfall fühlte sich Young beschämt und verängstigt, konnte nicht mehr schlafen, dann jedoch wurde sie wütend. Sie nahm sich einen Anwalt und forderte von der Stadtverwaltung, Disziplinarmaßnahmen gegen die Polizisten vorzunehmen.

Chicagoer Krankenschwester forderte Konsequenzen

Das anschließende Verfahren, inklusive Berufung, zog sich über beinahe zwei Jahre, und die Polizei machte rückblickend keine gute Figur dabei. Die Beamten versuchten mit großer Mühe, ein Überwachungsvideo des Vorfalls zurückzuhalten. Schließich bekam es jedoch ein Nachrichtensender in die Hände und strahlte den Clip aus. Selbst die Bürgermeisterin Chicagos, Lori Lightfoot, gab zu Protokoll, sie habe das Video vorher nicht sehen können und sei geschockt. Sie entschuldigte sich im Namen der Stadt öffentlich bei Anjanette Young. Der Chef der Polizei empfahl unterdessen, den zuständigen Sergeant zu entlassen und mehrere der beteiligten Beamten zu suspendieren. Die Betroffenen kündigten jedoch bereits an, gegen diese Entscheidung klagen zu wollen.

Immerhin bekam Anjanette Young nun vom Gericht ein Schmerzensgeld in Höhe von 2,9 Millionen Dollar zugesprochen. "2,9 Millionen mögen nach viel klingen, aber sie werden Miss Young nicht die Würde, den Respekt und das Vertrauen wiederbringen, die sie verloren hat", kommentierte die Sprecherin der Jury, die der 51-Jährigen die Summe zugestand.

Quelle: "New York Times"