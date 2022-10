Sehen Sie im Video: Heftige Unwetter auf Kreta: Zwei Menschen sterben – enorme Schäden angerichtet.









STORY: Bei schweren Überschwemmungen auf der griechischen Insel Kreta ist am Samstag mindestens ein Mensch getötet worden. Das teilte die Feuerwehr mit. Zahlreiche Menschen werden noch vermisst. Häuser seien überflutet und viele Autos weggespült worden, berichteten die Rettungskräfte. Die Autowracks wurden von den Wassermassen teilweise bis ins Meer gespült. Die meisten Überschwemmungen wurden aus dem nördlichen Teil der Insel gemeldet. Die Feuerwehr musste mehrere Menschen aus ihren Häusern retten. Auch eine Touristengruppe in einem Museum in Sitia war auf die Hilfe der Retter angewiesen. Meteorologen hatten für Samstag vor plötzlichen, heftigen Regenfällen und Stürmen im Süden und Osten Griechenlands gewarnt.

