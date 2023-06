Die "Mariner of the Seas" der Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean (Archivbild)

Dramatischer Zwischenfall auf einer Karibik-Kreuzfahrt: Vor der Küste der Dominikanischen Republik ist eine Passagierin vom zehnten Deck der "Mariner of the Seas" ins Meer gefallen. Nach etwa 45-Minuten entdeckten Retter die Frau.

Riesenglück im Unglück hatte eine Passagierin der Kreuzfahrtgesellschaft Royal Caribbean: Die Frau war auf der "Mariner of the Seas" in der Karibik unterwegs, als sie in der Nähe der Dominikanischen Republik vom zehnten Deck aus ins Meer fiel – und nach einer Suchaktion gerettet werden konnte.

Kreuzfahrtteilnehmer helfen bei Suche

Der Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Sonntagnachmittag, wie Royal Caribbean und die US-Küstenwache dem Sender Fox 35 News mitteilten. Die "Mariner of the Seas" habe sich etwa 27 Seemeilen südlich von Punta Cana auf dem Weg nach Willemstad, Curaçao, befunden, als die 42 Jahre alte US-Bürgerin über Bord gegangen sei. Mitglieder der Schiffsbesatzung hätten sofort die örtlichen Behörden alarmiert und eine Rettungsaktion gestartet.

"Wir haben Berichte über eine Person, die über Bord gegangen ist", habe der Kapitän des Kreuzfahrtriesen über Lautsprecher durchgesagt. Mit Booten sei das Meer abgesucht worden. Zudem hätten Passagiere der "Mariner of the Seas" mit Ferngläsern auf ihren Balkonen gestanden und versucht, die Frau im Wasser zu finden.

"Es war toll zu sehen, dass alle auf ihren Balkonen standen. Alle versuchten zu helfen", zitiert der Sender Matthew Kuhn, einen Teilnehmer der Kreuzfahrt. "Als wir die Rettungsinseln oder die Rettungswesten und den Rauch sahen, dachte ich, dass gerade jemand gestorben ist."

Doch nach etwa 45 Minuten entdeckten die Suchteams die 42-Jährige lebend und bei guter Gesundheit. Kuhn erzählte, er habe nicht damit gerechnet, dass man die Passagierin lebend finden werde, und sei überrascht und froh gewesen, dass er sich geirrt hatte. Seine Gefühle seien von "'Sie wird wahrscheinlich nicht gefunden werden' und 'Es ist eine Leichenbergung'" zu "Oh mein Gott, sie haben sie gefunden, und sie lebt", gesprungen.

"Glücklicherweise wurde der Gast erfolgreich geborgen und an Bord gebracht", teilte Royal Caribbean in einer Erklärung mit. "Unser Care-Team bietet nun Hilfe und Unterstützung für den Gast und seine Reisegruppe an. Um die Privatsphäre des Gastes und seiner Familie zu schützen, können wir keine weiteren Details bekannt geben."

Royal Caribbean International "Wonder of the Seas": So sieht das größte Kreuzfahrtschiff der Welt aus 1 von 12 Zurück Weiter 1 von 12 Zurück Weiter Der schwimmende Koloss: Bei einer Probefahrt läuft die "Wonder of the Seas" in den Hafen von Marseille ein. Mehr

Und die Küstenwache erklärte: "Die Passagierin wurde lebend geborgen und ist bei guter Gesundheit, nachdem sie vom zehnten Deck des Schiffes ins Wasser gefallen sein soll." Eine medizinische Evakuierung der 42-Jährigen habe die "Mariner of the Seas" nicht bei der Behörde angefordert. Die Frau sei in der medizinischen Einrichtung des Kreuzfahrtschiffes untergebracht und später zur Untersuchung in das Krankenhaus in Willemstad gebracht worden. Der Vorfall werde nun untersucht.

Quellen: Fox 35 News, NBC News, WFLA News