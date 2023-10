von Christian Hensen Auf der Fahrt von Hamburg nach Spanien hat das Kreuzfahrtschiff "Aida Perla" mitten im Ärmelkanal überraschend gedreht. An Bord wird ein Mitglied der Crew vermisst, teilte eine Sprecherin dem stern mit. Die Suche läuft.

Auf der "Aida Perla" wird ein Crew-Mitglied vermisst. Das Schiff musste am Sonntagvormittag außerplanmäßig drehen. Passagiere berichten auf der Plattform X (vormals Twitter) von einer Durchsage um 10:45 Uhr, in der das Bord-Personal mitteilte, dass ein "Mann über Bord" gegangen sei und die Suchaktion ohne Verzögerung starten müsse.

Auf Anfrage des stern bestätigte eine Sprecherin des Kreuzfahrtunternehmens den Zwischenfall. Sie erklärte: "AIDA Cruises bestätigt, dass es Grund zu der Annahme gibt, dass am frühen Morgen des 22. Oktober ein Crewmitglied von 'Aida Perla' in der Straße von England über Bord gegangen ist."

Auf Tracking-Diensten wie "Marinetraffic" ist zu sehen, dass die "Aida Perla" derzeit Kreise zieht, um die Person zu suchen. Die britische Seenotrettungsorganisation Royal National Lifeboat Institution ist mit zwei Booten, darunter das "RNLI Lifeboat 14 02" vor Ort. Einige Tanker, Frachtschiffe und private Jachten sind ebenfalls auf der Karte zu sehen. Dass auch sie an der Suche nach der Person beteiligt sind, ist wahrscheinlich, da nahe Schiffe bei vermissten Personen auf See oft zur Hilfe eilen. Ein Passagier schreibt dazu auf X: "Alle Schiffe im Umkreis beteiligen sich an der Suche."

"Aida Perla": Suche nach Person dauert an

Bislang konnte die vermisste Person offenbar nicht gefunden werden. Die Sprecherin des Unternehmens teilte dem stern weiter mit: "Der Kapitän und die Crew von 'Aida Perla' haben umgehend und in enger Abstimmung mit den örtlichen zuständigen Behörden alle erforderlichen Rettungsmaßnahmen eingeleitet. Die Suche an Bord bestätigte, dass ein männliches Crewmitglied vermisst wird. Das Schiff wurde sofort gestoppt und ist zur Stelle zurückgefahren, wo der Vorfall angenommen wurde, um sich an der Suche zu beteiligen."

Sie fügt hinzu: "Die Suche nach der vermissten Person dauert an und hat für uns höchste Priorität."

Ursprünglich war die "Aida Perla" auf dem Weg in ihr Winterfahrtgebiet in der Karibik. Am 9. November war die Ankunft in La Romana in der Dominikanischen Republik geplant.

