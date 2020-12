Mit schwerem Gerät räumen die Einsatzkräfte Trümmer und Schutt von den Straßen in Petrinja. Ein Erdbeben der Stärke 6,4 hat mehrere Häuser in der kroatischen Stadt zerstört. Mindestens sieben Menschen sind dabei ums Leben gekommen, mehr als 20 wurden verletzt. "Es war schrecklich, ich war unten in der Wohnung mit dem Baby. Erst wackelte es nur ein bisschen und ich dachte schon, es würde sich wieder legen, aber dann stürzte der Schrank auf uns. Zum Glück hatte ich das Kind bei mir am Körper. Ich fühlte mich furchtbar und versuchte den Schrank wegzustoßen und ins Freie zu kommen. Im Flur lag alles kopfüber durcheinander, eine Katastrophe. Ich konnte mich kaum durchquetschen und dann war auch noch die Tür verklemmt. Ich habe es nur mit Not geschafft und bin barfuß nach draußen gerannt." In der Nacht suchten Rettungskräfte weiter nach Verschütteten. Viele Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, Bewohner von Pflegeheimen und Krebspatienten wurden per Hubschrauber zur Versorgung in die Hauptstadt Zagreb geflogen. Bereits am Montag war Kroatien von einem Beben der Stärke 5,2 erschüttert worden. Die neuen Erdstöße am Dienstag waren bis nach Wien zu spüren. Laut einer Meldung der Nachrichtenagentur STA schaltete das Nachbarland Slowenien zur Vorsicht sein einziges Kernkraftwerk ab.