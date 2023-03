Sehen Sie im Video: Krokodil schleicht sich an – Experte vertreibt das Raubtier mit einem einfachen Trick.









Dieses riesige Salzwasserkrokodil hat es auf einen Muschelsammler abgesehen.

David McMahon bückt sich an einem abgelegenen Küstenabschnitt nach einer Muschel, als er das große Raubtier bemerkt.

Um zu zeigen, wie man sich in einer solchen Situation verhalten sollte, filmt der Krokodil-Experte die Begegnung mit dem Handy.

McMahon erklärt, dass man den Spieß in Sekundenschnelle umdrehen könne, indem man von der Beute zur vermeintlichen Gefahr für das Raubtier wird. Und das geht mit einem einfachen Trick. McMahon richtet sich auf und stellt sich gerade hin. Nun sieht das Krokodil seine wahre Größe.

Die abrupte Reaktion des Reptils überrascht.

McMahon erklärt: „Solange ich in der Hocke sitze, bin ich ein potenzielles Beutetier, aber in einer Sekunde, wenn ich aufstehe, werde ich von einem potenziellen Beutetier zu einer potenziellen Bedrohung."

Der Naturforscher arbeitet seit 10 Jahren mit einigen der tödlichsten Tiere Australiens, dennoch sagt er, dass er die Gefahren, die sie darstellen, immer noch respektiert.

„An einem schlammigen Flussufer wäre alles vorbei gewesen, bevor ich überhaupt wusste, was los war", sagt er.

Salzwasserkrokodile werden bis zu 6 m lang. Die Begegnung fand an der Arnhem Land Coast in Northern Territory in Australien statt.

McMahon nutzt die Aufmerksamkeit, die sein Video erzeugt hat, um auf den Schutz dieser 160 Millionen Jahre alten Art aufmerksam zu machen, sie seien die wichtigsten Raubtiere in der Region und das Ökosystem sei auf sie angewiesen.

