Der Bürgermeister von San Pedro Huamelula, Victor Hugo Sosa, während der Hochzeitszeremonie mit einem Krokodil, das ein Brautkleid trägt. Das Ritual ist ein traditioneller Brauch in dem mexikanischen Dorf und soll Glück bringen.

Küsschen für das Krokodil: Bürgermeister in Mexiko heiratet Kaimanweibchen

Ungewöhnlicher Brauch Küsschen für das Krokodil: Bürgermeister in Mexiko heiratet Kaimanweibchen

Eheschließung mit einem Krokodil? Das ungewöhnliche Ritual soll Glück bringen und wird in einem mexikanischen Dorf traditionell gefeiert. Auch in diesem Jahr hat der Bürgermeister von San Predo Huamelula ein Krokodil geheiratet.

In einem ungewöhnlichen Brauch hat der Bürgermeister eines kleinen Ortes im Süden Mexikos ein weibliches Krokodil geheiratet. "Ich akzeptiere diese Verantwortung, weil wir uns lieben", sagte der Bürgermeister, Víctor Hugo Sosa, während der Feierlichkeiten, bei denen er dem Tier auch einen Kuss auf den Kopf gab. Das seit 230 Jahren begangene Ritual soll dem Volk Wohlstand und Glück bringen.

Ehe mit einem Kaimanweibchen: Ritual soll Glück bringen

Sosa ist der Bürgermeister von San Pedro Huamelula, einem von Indigenen des Chontal-Volkes bewohnten Ort. Das Reptil mit Namen Alicia Adriana ist ein Kaiman, ein Alligator-ähnlicher Sumpfbewohner, der in Mexiko und Mittelamerika heimisch ist.

Seit mehr als 230 Jahren wird in San Pedro Huamelula die Ehe zwischen einem Mann und einem Kaimanweibchen gefeiert. Mit dem Ritual wird an den Tag erinnert, an dem zwei indigene Gruppen Frieden schlossen.

Der Überlieferung nach wurde der Konflikt zwischen den Gruppen überwunden, indem ein Chontal-König – heutzutage durch den Bürgermeister repräsentiert – eine Prinzessin der Huave-Indigenengruppe heiratete, die heute durch das Kaimanweibchen verkörpert wird.

Der Bürgermeister von San Pedro Huamelula, Victor Hugo Sosa, küsst ein Kaimanweibchen. Die Eheschließung mit einem Krokodil ist ein jahrhundertealter Brauch in dem Dorf. © Rusvel Rasgado / AFP

Die Hochzeit verbinde beide Seiten mit "Mutter Erde", erklärte Jaime Zárate, der Chronist des Ortes. Damit bitte das Chontal-Volk um Regen und "das Keimen des Samens". Als Teil des Rituals warf Joel Vásquez, ein örtlicher Fischer, sein Netz, auf dass die Hochzeit "guten Fischfang bringt, damit es Wohlstand gibt und Wege gefunden werden, um in Frieden zu leben".

Der mit dem Krokodil tanzt: So läuft die Hochzeitsfeier mit dem Reptil ab

Vor der Hochzeitszeremonie wird das Kaimanweibchen von Haus zu Haus gebracht, damit die Bewohner es in die Arme nehmen und tanzen können. Das Reptil trägt dabei einen grünen Rock, eine farbenfrohe, handbestickte Tunika und einen Kopfschmuck aus Bändern und Pailletten. Später wird das Krokodil in ein Brautkostüm gesteckt. Die Schnauze des Tieres bleibt zugebunden.

Bilder des Tages Darum liegt hier Stroh 1 von 114 Zurück Weiter 1 von 114 Zurück Weiter 2. Juli: Gut behütet Rom, Italien. Diese beiden Nonnen nehmen auf dem Petersplatz am Angelusgebet teil. Das Gebet betrachtet das Geheimnis der Menschwerdung Gottes aus der Jungfrau Maria und erinnert an die erlösende Passion Jesu Christi. Und falls Gottes Segen allein gegen Regen nicht hilft, haben sie ihre Ordenstracht noch um Papierhüte ergänzt. Mehr

Nach der Hochzeit tanzt der Bürgermeister mit seiner Braut zu den Klängen traditioneller Musik. "Wir sind glücklich, weil wir die Vereinigung zweier Kulturen feiern. Die Menschen sind zufrieden", sagte Sosa der Nachrichtenagentur AFP. Wie glücklich das Tier mit dieser Tradition ist, spielt offenbar keine große Rolle.