Eine Britin namens Gabrielle fand in ihrer Hot-Wings-Box einen Hühnerkopf. Der Appetit verging ihr daraufhin – nachvollziehbarerweise. Die Fast-Food-Kette geriet in Erklärungsnot.

Eine Frau namens Gabrielle aus dem englischen Twickenham brauchte in der Mittagspause einen schnellen Snack zwischendurch – so bestellte sie über einen Lieferdienst von "Kentucky Fried Chicken", allgemein unter der Abkürzung KFC bekannt, ein Menü ins Home Office. Die Fast-Food-Kette ist für ihre Gerichte aus Hühnchenfleisch bekannt, vor allem für ihre Boxen voller Chicken Wings. Doch an diesem Tag dürfte Gabrielle der Appetit auf die knusprig panierten Fleischstücke für immer vergangen sein.

Als sie begann, Chicken Wings aus der Box zu essen, stieß Gabriella darin nämlich auf etwas, das sie ganz sicher nicht essen wollte: Einen – frittierten – Hühnerkopf. Komplett mit Schnabel. Wir wollen das unschöne Bild nicht ohne Warnung in den Artikel einbinden, Sie können es aber hier sehen. Die Britin verzichtete anschließend darauf, den Rest des Menüs zu essen – und schrieb stattdessen sofort eine Bewertung auf die Website des Lieferdienstes: "Ich habe einen frittierten Hühnerkopf in meinen Hot Wings gefunden. Urgh, ich konnte dann den Rest nicht mehr essen."

Britin findet Hühnerkopf im Essen

Andere Menschen stießen im Netz auf die schockierende Bewertung und konnten sich Kommentare dazu nicht verkneifen. "Wie konnten die so etwas übersehen?", "Warum gibst du dann trotzdem noch zwei Sterne?" oder "Immerhin weißt du jetzt, dass es echtes Hühnchenfleisch ist". Und auch KFC selbst konnte sich nach dem Aufruhr nicht wegducken und versuchte, mit Humor auf den Vorfall zu reagieren. Gabriella habe "die wohl großzügigste Zwei-Sterne-Bewertung aller Zeiten" vergeben, so die Fast-Food-Kette in der Zeitung "The Sun".

"Vereinfacht gesagt: Wir bereiten echtes Hühnchenfleisch zu – und darauf sind wir stolz – aber das ist eindeutig durch unsere strengen Kontrollen und Checks bei unseren Lieferanten, Partner und Teams gerutscht. Alles wird frisch in unseren Restaurants zubereitet. Und es stimmt, dass auch die besten Pläne manchmal schiefgehen, und so etwas ist extrem selten. Wir nehmen das sehr ernst und haben bereits weitere Maßnahmen in Kraft gesetzt, um zu verhindern, dass es wieder passieren kann." Man habe inzwischen Kontakt zu Gabrielle aufgenommen. Sie habe eine Entschuldigung und kostenlose KFC-Produkte akzeptiert.

