Thitirat Keowa-Ram ist Straßenkehrerin in Thailands Hauptstadt Bangkok und das ist sie schon länger. Neu ist jedoch ihre Bekanntheit, nachdem ein Foto von ihr mit ihrem Hund in den sozialen Medien zu einem viralen Erfolg wurde. Und die Hintergründe zu der Geschichte des Hundes auf dem Rücken erzählte die junge Frau am Mittwoch in Bangkok: "Es war so, dass ich erst meinen Freund gebeten hatte, mir einen Hund zu kaufen, damit ich mehr Gesellschaft habe. Mein Freund war damit einverstanden. Aber die Bedingung war, dass ich meinen Hund dann mit zur Arbeit nehme. Also habe ich ihn seitdem immer mit zu meinem Job genommen." Ein Anwohner kennt die Frau und ihren tierischen Begleiter bereits seit einiger Zeit und ist nicht besonders überrascht von der jüngsten Entwicklung rund um das ungewöhnliche Paar: "Es ist echt sehr süß. Der Hund ist an die Besitzerin festgebunden. Ich habe die beiden schon seit vielen Jahren beobachtet. Aber nun ist das Bild vor Monaten zu einem viralen Hit geworden." Bei dem Hund handelt es sich um einen Pudelmischling. Der Arbeitgeber genehmigte das Tier, solange es bei der Arbeit nicht störe. Und generell gibt es seit einiger Zeit in Thailand die Tendenz, dass Leute ihre vierbeinigen Freunde mit zur Arbeit nehmen.