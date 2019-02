So manche Ehe ist eben nicht für die Ewigkeit bestimmt. Diese Erfahrung musste nun ein Paar aus Kuwait machen. Kaum war die Trauungszeremonie vollzogen, leistete sich der frischgebackene Ehemann einen Fauxpas, den seine Frau ihm nicht verzeihen konnte. Das berichtet die lokale Zeitung "Q8 News". Aber was konnte so Schlimmes in den wenigen Augenblicken passiert sein?

Auf dem Weg aus dem Gerichtsgebäude stolperte die Frau. Doch anstatt seiner gerade Angetrauten beizustehen, verspottete der Mann sie offenbar als dumm. Kurzerhand drehte sich die Beleidigte um, lief zurück zum Standesbeamten und verlangte, dass die Ehe an Ort und Stelle wieder aufgelöst werde. Sie habe so eine Art von Kritik schon kurz nach der Eheschließung einfach nicht nötig, so ihre Begründung.

Der Standesbeamte folgte ihrem Wunsch und löste die Ehe wieder auf. Ganze drei Minuten waren die beiden verheiratet und gehen damit in die Geschichte Kuwaits ein: für die kürzeste Ehe in der Historie des Landes.

In den sozialen Netzwerken wird die Frau für ihre Entscheidung gefeiert. "Eine Ehe ohne Respekt ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt", lauten etwa die Kommentare.

Briten ließen sich nach 90 Minuten scheiden

Ob es auch die kürzeste Ehe der Weltgeschichte ist, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Bekannt geworden war bislang nur ein Fall aus Großbritannien, der diesen Titel für sich beansprucht hatte. Scott McKie und Victoria Anderson haben sich 2004 nach nur 90 Minuten nach der Eheschließung wieder scheiden lassen. Auch bei diesem Paar war die Frau der Initiator der Trennung. Anderson war über einen Trinkspruch ihres Gatten, der an die Brautjungfern gerichtet war, so in Rage geraten, dass sie einen Aschenbecher über seinem Kopf zerbrach, berichtet das britische Klatschblatt "Metro".

Als die Polizei bei den Hochzeitsfeierlichkeiten eintraf, griff der frischgebackene Ehemann die Beamten an. Die Nacht verbrachte er anschließend in einer Gefängniszelle, während seine Frau die Zeit nutzte, um die Scheidung einzureichen.

Quellen: "Q8 News", "Metro"