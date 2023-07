In Begleitung eines 30 Jahre älteren Mannes in S-Bahn gestiegen – Polizei sucht 15-jährige Lara

Wo ist Lara? Die Polizei hat bei der Suche nach dem vermissten Mädchen aus der Pfalz ein Foto veröffentlicht. Möglicherweise ist die Schülerin in Begleitung eines deutlich älteren Mannes.

Die Polizei in Rheinland-Pfalz sucht nach der 15-jährigen Lara R. aus Frankenthal in der Pfalz. Das Mädchen wurde zuletzt am vergangenen Donnerstag (13. Juli 2023) am Hauptbahnhof der pfälzischen Stadt beim Besteigen einer S-Bahn der Linie 6 in Richtung Mannheim gesehen.

Lara R. aus Frankenthal in Begleitung eines Mannes gesehen

Besonders beunruhigend: Die Schülerin soll dabei in Begleitung eines etwa 40 bis 45 Jahren alten unbekannten Mannes gewesen sein. Ob und in welcher Beziehung dieser zu Lara R. steht, wisse man nicht, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Mittwochnachmittag auf stern-Anfrage.

Nachdem Ermittlungen und die Fahndung bisher nicht zum Auffinden des Mädchens geführt haben, hat die Polizei nun ein Foto (siehe oben) und eine Beschreibung der Vermissten veröffentlicht.

Demnach ist Lara R. etwa 1,70 Meter groß und hat mit circa 92 Kilogramm eine kräftige Statur. Sie hat braune Augen und lange schwarze Haare, die möglicherweise zu einem Zopf gebunden sind. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens soll sie ein ärmelloses Kleid mit Leopardenmuster, eine dunkle Sonnenbrille, kurze weiße Socken sowie rote oder orange Badelatschen getragen haben. Sie soll einen Nike-Rucksack bei sich haben. Zu dem unbekannten mutmaßlichen Begleiter liege keine weitere Beschreibung vor, sagte der Polizeisprecher weiter. Ob das Mädchen in Gefahr ist, sei unklar.

Die Beamten bitten die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche und fragen:

Wer hat Lara seit Donnerstag gesehen?

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort von Lara geben?

Hinweise nehmen die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer (0621) 9632773 oder per E-Mail unter kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

