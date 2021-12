"Ich habe eine verdammte Bombe. Ich werde diesen Ort in die Luft jagen“, sagte der Verdächtige zu den Flughafenmitarbeitern in Las Vegas

Im US-Bundesstaat Nevada kam es zu einem außergewöhnlichen Angriff auf die Sicherheitsvorrichtungen eines Flughafens. Der Angreifer wollte sich auf UFO-Sichtung begeben.

Ein Mann, der der Polizei mitteilte, er wolle einen Jet stehlen, um in die Area 51 zu fliegen – ein militärisches Sperrgebiet in den USA –, um Außerirdische zu sehen, wurde am Mittwoch festgenommen, nachdem er mit seinem Pkw durch Zäune am McCarran International Airport gefahren ist, dort auf einer Flugzeugrampe parkte und eine Bombendrohung formuliert hatte.

Laut dem Polizeibericht des Las Vegas Metropolitan Police Department wurde der Verdächtige wegen Hausfriedensbruchs, Verbreitung einer Falschmeldung und wegen der Drohung terroristischer Handlungen festgenommen.

Lost Places auf dem Balkan Busludscha-Monument – das gestrandete Beton-Ufo in Bulgarien 1 von 14 Zurück Weiter Zurück Weiter Bild 1 von 14 der Fotostrecke zum Klicken: In 1440 Metern Höhe, auf dem Gipfel des Berges Chadschi Dimitar, wurde 1981 das Busludscha-Denkmal errichtet. Mehr

Die Flugplatz-Mitarbeiter in Las Vegas gingen in Deckung

Der Polizei wurde in einem ersten Notruf mitgeteilt, dass ein Fahrzeug innere und äußere Sicherheitsschleusen durchbrochen habe und anschließend rücksichtslos über eine Flugzeugrampe gefahren sei, wie der Sender CNN zusammenfasste, der zuerst über die Vorfälle berichtet hatte. Vor dem Eintreffen der Polizei konfrontierte ein Flugplatzmitarbeiter den Fahrer des Pkw, nachdem dieser aus seinem Fahrzeug ausgestiegen war. "Ich habe eine verdammte Bombe. Ich werde diesen Ort in die Luft jagen", sagte der Verdächtige – von dem weitere Zeugen berichteten, er habe eine Clownsmaske getragen – laut Polizeibericht zu den Mitarbeitern. Er bestieg dann erneut sein Auto. Die Flugplatz-Mitarbeiter gingen daraufhin in Deckung bevor sie schließlich mit der Evakuierung des Flughafens beginnen konnten. Während der Ereignisse gab es mehrere Beinahe-Kollisionen des Fahrzeuges des Verdächtigen mit geparkten Flugzeugen.

Als die Polizei eintraf, konnten sie das Fahrzeug anhalten und den Mann augenblicklich festnehmen. Bei der Durchsuchung des Pkw fand sich ein Gerät, das einem Sauerstofftank glich, samt dicker Kabel, was insgesamt einem möglichen Sprengsatz ähnelte, hieß es im Polizei-Bericht, aus dem CNN zitierte.

Der Name Area 51 entstammt seiner kartographischen Bezeichnung und befindet sich im US-Bundesstaat Nevada. Das Gebiet wird als Trainingsgelände der US-Luftwaffe genutzt. Um das Gelände ranken sich seit dessen Errichtung Verschwörungstheorien. Vor allem für Menschen, die glauben, dass es der Ort ist, an dem die US-Regierung UFOs lagert und versteckt, strahlt Area 51 eine große Faszination aus.

Quelle:CNN