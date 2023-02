Sehen Sie im Video: Las Vegas – mutiger Polizist rettet Person aus brennendem Auto.









STORY: Bilder einer Überwachungskamera zeigen den wagemutigen Einsatz eines Polizeibeamten kürzlich in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada. Starker Qualm hatte das Fahrzeug, das mitten auf dem Las Vegas Boulevard stand, vernebelt. Aber ein Polizist behielt einen klaren Kopf und schritt ohne zu zögern zur Tat. Es gelang ihm zusammen mit einer helfenden Person, den bewusstlosen Fahrer aus dem Auto zu ziehen - kurz bevor das stehende Fahrzeug in Flammen aufging. Der Fahrer wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Was die genaue Ursache für den Fahrzeugbrand war, ist bisher noch unklar.

Mehr