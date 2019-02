Glückwunsch nach Lauchringen. Denn dort schafften es genau 2.762 Personen einen neuen Weltrekord aufzustellen, wie Laura Kuchenbecker vom Rekord-Institut Deutschland am Samstag in Lauchringen bekanntgab: "Das Rekord-Institute Deutschland bestätigt, offiziell waren hier 2.762 Schlümpfe versammelt. Insgesamt gab es hier mehr Schlümpfe. Allerdings mussten aus Gründen wie fehlender Verkleidung und dergleichen 88 Schlümpfe wieder abgezogen werden." Doch das konnte der großen Freude keinen Abbruch tun. Das „größte Schlumpftreffen der Welt" brach nämlich die bisherige Höchstzahl von 2510 Teilnehmern aus dem Jahr 2009, die von Studenten in Wales aufgestellt wurde, deutlich. Und hinzukam, dass hier nur wenige Jahre zuvor ein erster Versuch, den Rekord zu brechen, nur knapp gescheitert war. Daher zeigten viele der Teilnehmern entsprechend euphorisch: "Wir sind schön völlig in der Rekordparty angekommen. Das ist einfach so. Es ist absoluter Wahnsinn. Wir waren 2016 schon am Schlumpftreffen. So knapp verfehlt. Und 2019 schaut euch den Schitt an. Es ist Wahnsinn. Unglaublich. Wir haben das Ding einfach nach Hause geholt." "Ich danke allen, die heute da waren als Schlümpfe." "Und es ist nicht nur Hochrheintal, sondern es sind auch Gäste da aus Lichtenstein, aus der Schweiz, aus Japan (unverständlich) aus Frankreich, aus der ganzen Welt. You can say something to the world." "Glückwunsch (auf Japanisch)" Damit darf sich Lauchringen, eine Kleinstadt in Baden-Württemberg und in der Nähe zur Schweizer Grenze, also über einen neuen Rekord freuen und von sich behaupten, dass hier am 16. Februar 2019 doch sehr viele Leute bei bestem Wetter ziemlich blau waren. Ein Tag, der garantiert in die örtlichen Geschichtsbücher eingehen dürfte. Und der Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde sollte dann in den kommenden Wochen auch nur noch eine Formsache sein. "Wir haben es geschlumpft. Wir haben es geschlumpft."