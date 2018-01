Mit Skiern ist man derzeit in Norditalien gut bedient. Die Wintersportorte in den Alpen ächzen unter Schneemassen. Wie hier in Cervina bleiben immer wieder Fahrzeuge liegen. Die Carabinieri patrouillieren mit dem Schneemobil durch die Straßen. Nicht alle Verkehrsteilnehmer sind so gut für das Winterwetter gerüstet. "Wir nennen sie Sonntagsfahrer", sagt dieser Anwohner, "sie denken, sie könnten super Auto fahren, aber dann bleiben sie mitten auf der Straße liegen. Autos haben halt ihre Grenzen, aber sie blockieren die Schneepflüge und Räumgeräte." Der Winterdienst versuchte in der Nacht zu Dienstag die Wege zu räumen. Wegen Lawinengefahr hatten die Behörden am Montag die Zufahrtsstraßen nach Cervina und Sestriere, nahe der Schweizer Grenze geschlossen. Auch im Nachbarland sorgen die Schneemassen für Chaos und Behinderungen. Mehrere Dörfer im Schweizer Kanton Wallis sind von der Außenwelt abgeschnitten, darunter auch der Skiort Zermatt. Dort sitzen rund 13.000 Menschen in den dick verschneiten Chalets fest. Die Schweizer Behörden gaben die höchste Lawinenwarnstufe heraus.