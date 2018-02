In der britischen Stadt Leicester sind am Sonntag bei einer schweren Explosion zwei Gebäude zerstört worden. Die Behörden sprachen von einem "schweren Zwischenfall" und hatten die Bürger zunächst aufgefordert, das betroffene Gebiet zu meiden. Alle verfügbaren Rettungskräfte seien im Einsatz, hatte es geheißen. Über die Ursache der Detonation wurden zunächst keine Angaben gemacht. Nach Angaben der Behörden wurden bei dem Vorfall vier Menschen getötet und vier weitere verletzt. Zunächst war lediglich von vier Verletzten die Rede gewesen. Ein Augenzeuge berichtet: "Das erste, was ich gesehen habe, war das zerstörte Geschäfte und die kaputte Bushaltestelle auf der anderen Seiten. Überall lagen Trümmer. Und sehr schnell danach brach ein Feuer aus." Bei dem Vorfall wurden mehrere Gebäude beschädigt, Anwohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gebe es keine Hinweise darauf, dass der Vorfall einen terroristischen Hintergrund habe, sagte ein Polizeisprecher.