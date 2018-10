Bilder von der Absturzstelle unweit des Fußballstadions in der englischen Stadt Leicester in den East Midlands. An Bord des Hubschraubers waren der thailändische Besitzer des örtlichen Fußballclubs Leicester City, ebenso seine Tochter und zwei Piloten. Außerdem soll eine fünfte, bisher nicht identifizierte Person an Bord gewesen sein. Zunächst gab es keine offiziellen Angaben über mögliche Tote. Nur Momente bevor der Hubschrauber in Flammen aufging, hatte Vichai Srivaddhanaprabha, dem das Unternehmen King Power gehört, ein Spiel der Premier League verfolgt. Augenzeugen zufolge hob der Helikopter vom Dach des Stadions ab, geriet ins Trudeln und prallte auf den Boden. Der Clubbesitzer gilt unter den Anhängern des Vereins als beliebt. Er hatte den Außenseiter im Jahr 2010 gekauft und zu neuen Erfolgen geführt. 2016 gewann Leicester die Premier League.