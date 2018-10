Da hatte es aber jemand besonders eilig. Im niederländischen Leiden hatte eine schwangere Frau am Montagnachmittag gerade ein Restaurant betreten, da setzten auf einmal die Wehen ein. Kurz danach brachte die Frau ein gesundes Mädchen zur Welt.

Wie "RTL Nieuws" berichtet, soll die Frau über Rücken- und Bauchschmerzen geklagt und das Personal nach einer Toilette gefragt haben. "Wir haben sie dann auf eine Bank gelegt", wird eine Kellnerin zitiert. Die Frau soll zu dem Zeitpunkt alleine und ihr Mann unterwegs gewesen sein, das Auto zu holen, um sie in ein Krankenhaus zu fahren.

Geburt dauerte nur 45 Minuten

Eine andere Frau, die zu Gast im Restaurant war, soll vorgeschlagen haben, den Notruf zu wählen, doch die Frau wollte lieber auf ihren Mann warten, wie es heißt. Schließlich soll das Personal doch einen Krankenwagen gerufen haben, der auch schnell zur Stelle gewesen sein soll. Auch eine Geburtshelferin war laut Bericht zufällig im Restaurant anwend und soll dabei geholfen haben, das Kind auf die Welt zu bringen.

"Alles in allem hat es nur 45 Minuten gedauert", so die Kellnerin. Der Vater soll es gerade noch rechtzeitig zurück geschafft haben, um die Geburt mitzuerleben. Mutter und Kind sollen kurz danach in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Von dort soll das Restaurant am Abend auch noch einen Anruf bekommen haben. Mutter und Kind seien wohlauf und man sei glücklich und dankbar für all die Hilfe, hieß es. Das Mädchen hieße übrigens Chloe.

Vanmiddag is baby Chloë geboren in Annie’s! Moeder en dochter maken het goed, dus tijd voor beschuit met muisjes!! Gepostet von Annie's Bar Restaurant am Montag, 22. Oktober 2018

Zur Feier des Tages, verkündete das Restaurant die frohe Botschaft auf einer kleinen Holztafel und verteilte an die Gäste das für Geburten traditionelle Gericht Zwieback mit Zuckerstreusel. "Hurra!! Baby Chloe ist bei Annie's geboren. Ein Foto davon teilte das Restaurant auf seiner Facebook-Seite. "Heute Mittag ist Baby Chloe im Annie's geboren. Mutter und Tochter sind wohlauf, also Zeit für 'Beschuit met muisjes'.

