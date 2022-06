Sehen Sie im Video: Schockierender Moment – Verkehrskamera zeigt, wie Radfahrer von einem Leoparden angegriffen wird.

















Schockierender Moment in Indien: Eine Verkehrskamera hält fest, wie ein ahnungsloser Radfahrer von einem Leoparden angegriffen wird.





Der Mann ist auf einer Straße in der Stadt Haldibari unterwegs, als ihn das Tier aus dem Gebüsch anfällt.





Aus dem Nichts taucht der Leopard auf, greift den Mann an und verschwindet genauso schnell wieder in den Wäldern.





Ranger des Kaziranga National Parks haben Bewohner nun dazu aufgefordert, aus Sicherheitsgründen in diesem Gebiet nicht mehr anzuhalten. Die Straße liegt mitten in einem Bereich, den wilde Tiere häufig überqueren.





Dieser Vorfall ist keine Seltenheit. Immer wieder greifen Leoparden Menschen an.





Tierschützer begründen dies mit der zunehmenden Abholzung, wodurch der Lebensraum der Tiere eingegrenzt wird. Seit den 1990er Jahren sind bereits 30 Prozent des Lebensraums verloren gegangen.





Angriffe von Leoparden auf Menschen in Indien haben in den letzten Jahren enorm zugenommen. So wird immer wieder berichtet, dass die Raubtiere Menschen aus nahegelegenen Städten und Dörfern angreifen und sogar töten.





Der Radfahrer hat also großes Glück, dass er nur mit einem Schrecken davongekommen ist.

