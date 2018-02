Die Suche nach dem in Hamburg vermissten Schotten Liam Colgan geht weiter. Eine Überwachungskamera am Verlagshaus von Gruner + Jahr hat den jungen Mann in der Nacht seines Verschwindens aufgezeichnet. Die Familie hat bestätigt, dass es sich dabei um Liam handelt. Die Aufnahmen zeigen ihn in den frühen Morgenstunden des 10. Februar, gegen 2.20 Uhr am Baumwall in Hamburg. Teilweise ist er darauf mit einem Passanten zu sehen, der ihm geholfen haben soll, nachdem Liam gestürzt war. Anschließend entfernt er sich in Richtung Michelwiese und geht wenig später ins Portugiesenviertel.

Auf einer eigens eingerichteten Facebook-Seite suchen Freunde und Bekannte nach dem 29-Jährigen. In der Zeit seit seinem Verschwinden wollen mehrere Menschen ihn in Buxtehude gesehen haben, einer Stadt rund 20 Kilometer vor Hamburg. Von der Bahnhaltestelle Landungsbrücken, unweit des Portugiesenviertels, fährt die S3 direkt nach Buxtehude, auch nachts. Dort schlug ein sogenannter Mantrailer-Hund an, ein speziell ausgebildeten Personenspürhund der Polizei. Anhand einer Geruchsprobe verfolgte dieser die Fährte des Vermissten bis zum Bahnhof der 40.000-Einwohner Stadt im Norden Niedersachsens. Suchaktionen der Polizei und vieler freiwilliger Helfer blieben dort aber bislang erfolglos.

Liam Colgan: 1,85 Meter groß, schlank, kurze Haare

Für Aufregung sorgte am Sonntag auch der Fund einer Wasserleiche an der Hamburger Elbe. Die Polizei gab jedoch schnell Entwarnung: Weder die Kleidung, noch die Körpergröße stimmten mit dem gesuchten Schotten überein.



Liam Colgan verließ am 10. Februar gegen 1.30 Uhr nachts eine feiernde Junggesellengruppe. Am "Hamborger Veermaster" auf der Reeperbahn hatten die jungen Männer zuletzt gefeiert. Seither ist er spurlos verschwunden. Noch in der Nacht begann die Hamburger Polizei die Suche.

Als Liam Colgan verschwand, trug er eine blaue Jeans, eine braune Jacke und einen Strohhut. Der Vermisste wird als schlank, 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben und hat rötliche, kurz rasierte Haare sowie einen Dreitagebart. Er spricht kein Deutsch. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (040) 428656789 entgegen.