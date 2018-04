Vor rund acht Wochen verschwand der Schotte Liam Colgan bei einem Reeperbahnbummel mit Freunden und Familienmitgliedern spurlos. Rund acht Wochen lang suchten Freunde, Familie, die Hamburger Polizei, aber auch wildfremde Menschen, nach dem 29-Jährigen - doch er ist weiterhin verschollen.

Angehörige und Bekannte starteten jetzt einen weiteren verzweifelten Aufruf: Auf einer eigens eingerichteten Internetseite rufen sie erneut dazu auf, bei der Suche nach Liam Colgan zu helfen und dessen Schicksal nicht zu vergessen. Der Aufruf richtet sich auch ausdrücklich an Menschen außerhalb Hamburgs: "Wir glauben, dass die Möglichkeit besteht, dass er sich in einer der Städte aufhält, die er früher schon mal in Deutschland besucht hat." Zahlreiche Fotos, die den Vermissten beim Feiern, mit Freunden, bei Ausflügen oder beim Singen zeigen, sollen helfen, Liam zu finden.

Liam Colgan: Postmitarbeiter, Musiker, Fußballfan

Fullscreen

Auf der Homepage wird deutlich, wie der 29-Jährige den Menschen in seinem Umfeld fehlt. Sie beschreiben ihn als "nett, freundlich und entspannt". Ein Postmitarbeiter, der es liebte, in seiner Freizeit mit seiner Band Musik zu machen oder Fußballspiele anzuschauen. Er sei überaus beliebt, vor allem seine zwei Nichten "himmeln ihn an. Sie und alle anderen vermissen ihn schrecklich", heißt es auf "findliamcolgan.com".

Um Liam wiederzufinden, setzen die Macher der Seite auf die Hilfe von Menschen in ganz Deutschland. "Drucken Sie das Suchplakat aus und hängen Sie es auf", "Spenden Sie für weitere Suchaktionen unter gofundme.com" und vor allem: "Senden Sie uns Ihre Ideen, die bei der Suche helfen können", so die verzweifelten Appelle.

Auch Liam Colgans Band "Waterday" will bald wieder mit ihrem Gitarristen und Sänger auf den Bühnen von Bars und Pubs stehen. Die Einnahmen aus dem Verkauf ihrer neuen Single "Best Kept Secret" sollen in die Suche nach Liam fließen, kündigt die Gruppe in einem Facebook-Post an: "Lasst uns Liam nach Hause bringen!"

Doch trotz aller Bemühungen: Zwei Monate nach dem Verschwinden des Schottens gehen so gut wie keine Hinweise mehr bei der Hamburger Polizei ein, sagte ein Sprecher dem stern. "Eine heiße Spur haben wir nicht." Doch Liams Freunde und Familie denken nicht ans Aufgeben. Sie sagen: "In welcher Situation er sich auch befinden mag, eines ist sicher: Er braucht unsere Hilfe."

+++ Lesen Sie hier im stern: "Sie feierten Junggesellenabschied auf der Reeperbahn. Es endete in einem Drama." +++

Fullscreen

Liam Colgan verschwand in der Nacht vom 9. auf den 10. Februar 2018 während des Junggesellenabschieds seines Bruders auf der Hamburger Reeperbahn. Gegen 1.30 Uhr verließ er die Bar "Hamburger Veermaster". Etwa eine Stunde später wurde er rund anderthalb Kilometer entfernt von einer Überwachungskamer gefilmt. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Mehrere Zeugen gaben in den Folgetagen an, den 29-Jährigen unter anderem in Buxthude im Südwesten Hamburgs gesehen zu haben. Mehrere groß angelegte Suchaktionen dort und in der Hansestadt blieben jedoch erfolglos. Bei seinem Verschwinden trug Liam Colgan eine blaue Jeans, eine braune Jacke und einen Strohhut. Er ist etwa 1,85 Meter groß, schlank und hat rötliche Haare.

Die Hamburger Polizei nimmt Hinweise auf seinen Aufenthaltsort unter der Telefonnummer (040) 428656789 entgegen.