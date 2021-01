Bei Protesten gegen die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ist am Donnerstag in der libanesischen Stadt Tripoli ein Mann ums Leben gekommen. Der 30-Jährige sei in der Nacht von einer Kugel getroffen worden, teilte ein Krankenhaus mit. Wie Zeugen und lokale Medien berichteten, habe die Polizei mit scharfer Munition geschossen, als Demonstrierende versucht hätten, ein Regierungsgebäude im Norden der Stadt zu stürmen. Auf dem Weg dorthin warfen sie mit Molotow-Cocktails und zündeten Autos an. Zahlreiche Personen wurden bei dem Sturm auf das Regierungsgebäude verletzt. Dieses stand später in Flammen. Ein Demonstrant erzählte, wieso sie so wütend sind: "Wenn die Protestierenden nicht hungern würden, würden sie nicht herkommen. Wenn kein Brot mehr für die Armen da ist, werden Politiker nicht mehr sicher sein und wir werden jeden Tag protestieren. Unsere Forderungen: Die Shops wieder zu öffnen und den Wechselkurs mit dem Dollar zu senken, die Menschen können nicht mehr." Bei dem Feuer in dem Gebäude ist niemand verletzt worden. Die Feuerwehr konnte es bis zum Morgen unter Kontrolle bringen. Eine Handgranate hingegen, die von einem Unbekannten geworfen wurde, verletzte aufseiten der Polizei neun Beamte. Die Sicherheitskräfte verteidigten den Einsatz von scharfer Munition. Da sie die Randalierer auseinandertreiben wollten, zielten sie eher gen Himmel.. In Libanon gelten harte Einschränkungen in das öffentliche Leben, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Regierung arbeitet an einem finanziellen Hilfspaket, dessen Gelder auch aus dem Ausland kommen sollen.