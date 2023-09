Vorher-Nachher-Ansicht von Derna in Libyen: Eine interaktive Ansicht finden Sie unten im Artikel

Satellitenbilder zeigen das Ausmaß der Überschwemmungen in Libyen

Vorher-Nachher-Bilder Satellitenbilder zeigen das Ausmaß der Überschwemmungen in Libyen

20.000 Quadratmeter überflutet, 10.000 Menschen vermisst, Tausende Tote: Die Flutkatastrophe hat Libyen schwer getroffen. Satellitenbilder zeigen das Ausmaß der Katastrophe.





Noch ist die Dimension der Folgen der schweren Überschwemmungen in Lybien nicht klar, aber die Schäden sind bereits immens: Allein in der besonders schwer getroffenen etwa 100.000 Einwohner zählenden Hafenstadt Derna wurden am Dienstag 2300 Tote und rund 7000 Verletzte von Rettungskräften gemeldet. Das Internationale Komitee von Rotem Kreuz und Rotem Halbmond ging von rund 10.000 vermissten Menschen aus. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sind mehr als 30.000 Menschen obdachlos geworden. Eine Fläche von der Größe des Bundeslandes Sachsen-Anhalt ist betroffen. Alle Angaben sind vorläufig, weil noch niemand das endgültige Ausmaß absehen kann. Unabhänig überprüfen lassen sich die Zahlen oft ebenfalls nicht.

Die untenstehenden Satellitenbilder vermitteln einen Eindruck. Die untenstehenden Fotos zeigen eine Luftaufnahme von Derna vor und nach der Überschwemmung. Brücken wurden weggespült, Gebäude am Ufer des Flusses Wadi Darna brachen zusammen. Sie können den Schieberegler verschieben, um einen Eindruck der Schäden zu erhalten.

Die untenstehende Bildkombination zeigt einen gebrochenen Damm im Süden von Derna. Auch hier wurden Gebäude einfach weggespült.

Die nächsten beiden Aufnahmen zeigen die Stadt Al-Mardsch, die ebenfalls von der Überschwemmung betroffen ist.

Überschwemmungen in Lybien: Viele Opfer, viele Vermisste, viel Zerstörung

Im Video sind weitere Bilder aus Derna zu sehen. Mittlerweile mobilisieren die Vereinten Nationen Hilfe für das krisengeschüttelte nordafrikanischen Land am Mittelmeer, das nach dem Sturz des diktatorischen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 ins Chaos gestürzt war und seither nie wieder in geordnete Verhältnisse zurückfand. Aktuell konkurrieren zwei Regierungen um die Macht.

Auch die Bilder in der Galerie veranschaulichen die Situation in Libyen:

Überschwemmungen Wassermassen und Schlamm, Abertausende von Toten – die Bilder der Katastrophe von Libyen 1 von 12 Zurück Weiter 1 von 12 Zurück Weiter Ein heftiges Unwetter hat im Bürgerkriegsland Libyen schwere Verwüstungen angerichtet Mehr

Quellen: Agenturen, "Guardian", Planet Labs PBC (Satellitenbilder)