Das verheerende Unwetter mit Überschwemmungen in Libyen hat mindestens 5200 Menschen in den Tod gerissen, wie es im Innenministerium heißt. Während Retter und Angehörige nach Überlebenden suchen, gelten nach Angaben des Roten Kreuzes inzwischen rund 10.000 Menschen als vermisst.

Hafenstadt Darna besonders schwer betroffen

Der Sturm "Daniel", der schon Teile Griechenlands schwer zerstört hatte, erfasste das nordafrikanische Land am Sonntag. Besonders schwer betroffen ist die Hafenstadt Darna. Videos und Fotos in sozialen Medien zeigen katastrophale Verwüstungen in der Küstenstadt: zerstörte Häuser und Autos in von Schlammmassen überschwemmte Straßen.

Neben Darna waren auch andere Städte wie al-Baida, al-Mardsch, Susa und Schahat betroffen. Der Bürgermeister in Schahat sprach von rund 20.000 Quadratkilometern überfluteter Gebiete – eine Fläche etwa so groß wie Sachsen-Anhalt. Die Regierung in der Hauptstadt Tripolis unter Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba sprach von den schwersten Regenfällen seit mehr als 40 Jahren.