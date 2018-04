In ausgewählten Schweizer Lidl-Filialen können Kunden von nun an legal Hanf-Produkte kaufen. In Zusammenarbeit mit einem Start-Up bietet die Supermarktkette Hanfblüten zum Selberdrehen an. Wer nun jedoch auf einen im Discounter von nebenan erhältlich Drogenrausch hoffte, dürfte enttäuscht sein.